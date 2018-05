Brescia | figlio adottivo uccide padre 74enne Fiesse | ultime notizie | mistero su movente

Uomo ucciso nel Brescia no - fermato il figlio | : accaduto a Fiesse, la vittima aveva 74 anni ed è stata accoltellata per strada. I carabinieri stanno interrogando un 40enne di origine straniera che era stato adottato dall' Uomo

Uomo ucciso nel Brescia no - fermato il figlio : Uomo ucciso nel Bresciano , fermato il figlio È accaduto a Fiesse, la vittima aveva 74 anni ed è stata accoltellata per strada. I carabinieri stanno interrogando un 40enne di origine straniera che era stato adottato dall’ Uomo Parole chiave: ...

Brescia - 74enne ucciso in casa : fermato il figlio adottivo : Choc nel Bresciano dove un uomo di 74 anni è stato ucciso in casa a Fiesse. I carabinieri hanno fermato il figlio adottivo dell'uomo, un quarantenne di origine straniera. Le indagini sono in corso.