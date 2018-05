Brasile | fiocco rosa a Fernando De Noronha | la prima volta in 12 anni sull’isola sperduta

meteoweb.eu

(Di lunedì 21 maggio 2018) Ade, una remota isola delnell’Atlantico, per lain 12una giovane donna ha dato alla luce una bimba. L’isola ha solo 3mila residenti ed è tutelata come paradiso della biodiversità: è una riserva per tartarughe, delfini, balene e uccelli rari. Sono stretti anche i controlli sulla popolazione, tanto che le donne devono recarsi sulla terraferma per partorire. La nascita è stata accolta con gioia sull’isola e gli abitanti si sono subito messi all’opera per aiutare la nuova famiglia. L'articoloDe, lain 12sull’isolaMeteo Web.