Borse | Milano in picchiata E lo spread continua a crescere

Borse Europa in rialzo - Milano a -0 - 5% : 10.46 Apertura nel segno della debolezza per le Borse europee, con Milano maglia nera, mentre persiste l'incertezza sulle trattative per la formazione di un governo M5S-Lega. A Piazza Affari,l'Ftse Mib cede lo 0,5% a 24.175 punti.Margine Btp-Bund tedesco in rialzo a 137,3 punti in avvio, con rendimento del decennale che sfiorava il 2%. Londra invariata, Parigi -0,12% e Francoforte +0,1%.

Il nodo debito spaventa i mercatiBorse giù dopo la bozza M5s-Lega Spread in rialzo - Milano maglia nera : Le indiscrezioni sulla bozza di accordo Lega M5s e il nodo del debito fanno calare le Borse e salire lo Spread. Piazza Affari parte in rosso e segna la performance peggiore in Europa in calo dello 0,75% Segui su affaritaliani.it

Borse europee caute. Milano in rosso : Teleborsa, - Piazza Affari avvia la seduta in ribasso , mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della vigilia. Segno meno per l'Euro / Dollaro USA, in una sessione caratterizzata ...

Borse europee caute. Milano in rosso : Piazza Affari avvia la seduta in ribasso , mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della vigilia. Segno meno per l' Euro / Dollaro USA , in una sessione caratterizzata da ampie ...

Le Borse rifiatano. Milano in lieve rialzo : focus sulla politica : Dopo i rialzi messi a segno nelle ultime sedute, le Borse tirano un po' il fiato oggi e dopo un avvio poco mosso scivolano tutte al di sotto della parità, anche con variazioni percentuali contenute. ...

Borse europee incerte - Milano a +0 - 37% : 9.50 Apertura contrastata per le Borse europee, dopo i guadagni fatti registrare ieri. A Piazza Affari, la migliore,l'Ftse Mib segna +0,37% a 24.123 punti. Margine Btp-Bund tedesco a 136,9 punti in avvio, con rendimento del decennale all'1,91%. Londra +0,1%, Parigi -0,23 e Francoforte invariata. Euro a 1,1912 dollari e 130,37 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee positive eccetto Milano : Piazza Affari chiude in netto ribasso, mostrandosi in controtendenza rispetto ai mercati continentali per via della difficile situazione politica che ancora non vede una soluzione alla formazione del

Borse europee chiudono in progresso - Milano appesantita da politica : Le Borse europee archiviano in crescita una seduta partita cauta in attesa delle decisioni della Bce e rassicurata, successivamente, anche dall'andamento positivo di Wall Street. Gli indici delle ...

Borse europee chiudono in progresso - Milano appesantita da politica : Le Borse europee archiviano in crescita una seduta partita cauta in attesa delle decisioni della Bce e rassicurata, successivamente, anche dall'andamento positivo di Wall Street.Gli indici delle ...

Borse europee positive eccetto Milano : Piazza Affari chiude in netto ribasso , mostrandosi in controtendenza rispetto ai mercati continentali per via della difficile situazione politica che ancora non vede una soluzione alla formazione del ...

Borse in rosso - Milano giù con le banche. Lo spread sale verso 130 : In Italia, mentre si avvicina l'ipotesi di un governo 'neutrale' che traghetti il Paese verso nuove elezioni, partono intanto le audizioni sul Documento di economia e finanza. Le incertezze politiche ...

Bene Borse su dati Usa - Milano +1 - 12% : 18.11 Chiusura in netto rialzo per Piazza Affari, la migliore tra le Borse europee. I mercati riprendono fiato nel finale sulla scia di Wall Street, che vira in positivo Beneficiando del calo della disoccupazione Usa e del nuovo balzo di Apple. A Milano l'indice Ftse Mib guadagna l'1,12% a 24.335 punti. Brillano Ferrari, dopo la trimestrale sopra le attese, e Telecom Italia. Londra chiude gli scambi a +0,86%, mentre Francoforte avanza ...

Borse europee in rialzo. In testa Francoforte e Milano : L'economia cresce come da attese anche in Italia. Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,2. L'Oro riporta una variazione pari a +0,09%. ...

Borse europee miste in attesa Bce - Milano +0 - 26% : miste le piazze finanziarie europee nel giorno in cui si riunisce il board della Bce , principale market mover di giornata, con le decisioni in tema di politica monetaria e la conferenza stampa del governatore Mario Draghi . Intanto dalla Spagna arrivano i dati relativi alla disoccupazione del primo trimestre del 2018 che si attesta al 16,74%, in ...