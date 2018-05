: IL CONTRATTO LEGA M5S FA SALIRE LA BENZINA ?????? Scusi @federicofubini il titolo è suo? Se la risposta fosse sì, sugg… - borghi_claudio : IL CONTRATTO LEGA M5S FA SALIRE LA BENZINA ?????? Scusi @federicofubini il titolo è suo? Se la risposta fosse sì, sugg… - NicolaMorra63 : #spread #Draghi #Borsa Rispetto i #mercati. Capisco l'importanza dei #capitali. Comprendo il valore dei… - Ettore_Rosato : Quando dichiarazioni di esponenti politici fanno schizzare lo #spread o crollare qualche titolo in borsa o c’è inge… -

Apertura contrastata per le Borse europee, conmaglia nera:il Mib segna un -1,72%, l'All Share cede l'1,49 Salgono invece Parigi (+0,22%) e Londra (+0,4%). Francoforte è chiusa per festività. Lotra Btp e Bund apre sui massimi da ottobre scorso toccati alla chiusura di venerdì:171,7 punti base. Sul fronte dei cambi,euro in calo sul dollaro a 1,1746 su timori dei mercati per l'Italia.Petrolio in rialzo a 71,84 dollari per il barile Wti e a 79,14 dollari per il Brent.(Di lunedì 21 maggio 2018)