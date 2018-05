Borsa | Piazza Affari in calo | spread vola oltre 170 punti

Borsa - Piazza Affari in calo - sprad vola oltre 170 punti : Avvio di settimana in netto ribasso per Piazza Affari, che continua la serie di sedute negative a causa del nervosismo dei mercati per la formazione di un governo M5S-Lega. In controtendenza rispetto ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda al Governo Lega-M5s (21 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha a che fare con dati macroeconomici in agenda. Si guarda ancora alla politica ITALIANA. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 04:46:00 GMT)

Borsa - Piazza Affari chiude in netto ribasso : Ftse Mib -1 - 48% : Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,48% a 23.449 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,54% a quota 25.644 punti.

Borsa - Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib a +0 - 29% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,29% a 23.801 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,27% a quota 26.046 punti.

Borsa : Piazza Affari in altalena - Ftse Mib torna positivo : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – In altalena Piazza Affari con il Ftse Mib che torna a viaggiare al rialzo. Alle 17 l’indice guida registra un progresso dello 0,13% a 23.765 punti, mentre l’All Share cresce dello 0,12% a 26.012. Pesante il comparto bancario con Mps che torna alle contrattazioni dopo avere avuto uno stop al ribasso. Le azioni del Monte dei Paschi cedono il 7,92% a 2,9 euro. Giù Ubi (-3,81%), Unicredit (-1,8%), ...

Borsa - a Piazza Affari mini-rimbalzo su nuovo contratto Lega-M5S : La Borsa di Milano è in netto rialzo, dopo la scivolata di ieri (-2,3%) innescata dai timori degli operatori sulle misure contenute nel programma di governo dell'alleanza Lega-M5S, e anche sul mercato del reddito fisso si assiste a una stabilizzazione. Rumors di interesse di fondi per il gruppo farmaceutico, brillante Tim dopo la trimestrale. Euro/dollaro sotto 1,18...

Borsa - Piazza Affari riparte positiva - +1% - . Migliora anche lo spread : Dopo il tonfo di ieri , -2,3%, il Ftse Mib effettua il rimbalzo sulla scia del contratto di governo Lega-M5s ammorbidito su uscita dall'Unione monetaria e debito pubblico - La Borsa di Milano, dopo il ...

Borsa - a Piazza Affari mini-rimbalzo su nuovo contratto Lega-M5S. Risale lo spread : La Borsa di Milano è in netto rialzo, dopo la scivolata di ieri (-2,3%) innescata dai timori degli operatori sulle misure contenute nel programma di governo dell'alleanza Lega-M5S, e anche sul mercato del reddito fisso si assiste a una stabilizzazione. Rumors di interesse di fondi per il gruppo farmaceutico, brillante Tim dopo la trimestrale. Euro/dollaro sotto 1,18...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda allo spread (17 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarderà anche all'andamento dello spread. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 03:42:00 GMT)

Borsa - piazza affari : spread a 150/ Matteo Salvini : “Vuol dire che stiamo facendo bene” : spread in rialzo, piazza affari debole: il contratto M5s-Lega ha dato i primi effetti, con Btp-Bund sopra quota 140 punti, borse preoccupate "senza isterismi"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:18:00 GMT)

Borsa - PIAZZA AFFARI : SPREAD A 150/ Peggior performance in Europa - -2% : spaventa il programma Lega-M5S : SPREAD in rialzo, PIAZZA AFFARI debole: il contratto M5s-Lega ha dato i primi effetti, con Btp-Bund sopra quota 140 punti, borse preoccupate "senza isterismi"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:17:00 GMT)

Borsa - piazza Affari : spread a 150/ Il programma Lega Nord-M5S non convince i mercati? : spread in rialzo, piazza Affari debole: il contratto M5s-Lega ha dato i primi effetti, con Btp-Bund sopra quota 140 punti, borse preoccupate "senza isterismi"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:47:00 GMT)

Il default interno spaventa la Borsa I bancari deprimono Piazza Affari Spread - investitori sulla difensiva : La politica italiana tiene gli investitori sulla difensiva. Certo, la bozza di accordo tra Lega e M5S circolata ieri è stata definita “superata” dai diretti interessati, ma quei 250 miliardi di Btp nel bilancio della Bce che secondo Matteo Salvini e Luigi Di Maio sarebbero da stracciare per tagliare il debito pubblico italiani creano tensioni in Borsa e sul mercato secondario dei titoli di Stato Segui su Affaritaliani.it

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova a tornare a 24.500 punti (16 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI prova a tornare a quota 24.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 03:39:00 GMT)