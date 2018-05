Borsa | Milano argina l' effetto cedola Spread sopra 170

Borsa : Milano ultima in Europa - ma con stacco cedola - - sale la febbre dello spread : Gli investitori attendono il nome del premier. Intanto lo spread tocca i 175 punti base, ai massimi da 7 mesi, poi scende leggermente. Indice Ftse Mib in calo, ma pesa lo stacco del dividendo di 19 ...

Borsa Milano giù - cedole e toto premier : ANSA, - Milano, 21 MAG - La Borsa di Milano è la peggiore in Europa. Il Ftse Mib perde l'1,8% a 23.036 punti, mentre Londra sale di mezzo punto percentuale, Parigi cresce dello 0,3% e Madrid dello 0,2%...

Borsa - spread oltre 170 : Milano -1 - 72% : 9.26 Apertura contrastata per le Borse europee, con Milano maglia nera:il Mib segna un -1,72%, l'All Share cede l'1,49 Salgono invece Parigi (+0,22%) e Londra (+0,4%). Francoforte è chiusa per festività. Lo spread tra Btp e Bund apre sui massimi da ottobre scorso toccati alla chiusura di venerdì:171,7 punti base. Sul fronte dei cambi,euro in calo sul dollaro a 1,1746 su timori dei mercati per l'Italia.Petrolio in rialzo a 71,84 dollari per il ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda al Governo Lega-M5s (21 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha a che fare con dati macroeconomici in agenda. Si guarda ancora alla politica ITALIANA. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 04:46:00 GMT)

Borsa Milano di nuovo in forte calo per scetticismo mercati : I dubbi e lo scetticismo dei mercati sul futuro politico dell'Italia non lasciano scampo alla Borsa di Milano, vittima di una nuova ondata di vendite, anche sul fronte obbligazionario. Il Ftse Mib ...

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 48% - : ANSA, - Milano, 18 MAG - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,48% a 23.449 punti.

Borsa Milano resiste a cali banche - tassi Bond Usa al massimo dal 2011 : Il chief strategist di Nordea Jan von Gerich sottolinea in una nota ai clienti che con il governo 'del cambiamento' , 'i problemi sottostanti dell'economia italiana, come mercato del lavoro poco ...

Borsa Milano chiude in lieve rialzo ma mercati nervosi su politica - ... : Piazza Affari chiude la seduta con un leggero rimbalzo rispetto al tonfo della vigilia ma in un mercato che continua ad evidenziare segnali di nervosismo per le evoluzioni del quadro politico in ...

Borsa : Milano chiude positiva - cede Mps : ANSA, - Milano, 17 MAG - Dopo aver ondeggiato per tutta la seduta attorno alla parità, Piazza Affari ha concluso la giornata lievemente positiva: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,29% a ...

Borsa Milano in lieve rialzo ma mercati nervosi su politica - giù... : Piazza Affari chiude la sedutacon un leggero rimbalzo rispetto al tonfo della vigilia ma in unmercato che continua ad evidenziare segnali di nervosismo per leevoluzioni del quadro politico in attesa ...

Borsa : Milano fiacca con banche deboli : ANSA, - Milano, 17 MAG - Piazza Affari si avvicina alla chiusura sempre incerta tra terreno positivo e negativo , Ftse Mib -0,1%, , facendo peggio di circa mezzo punto percentuale rispetto alle altre ...