romadailynews

: Bordoni (FI): #Rifiuti #Roma, insoddisfazione certificata #Eurostat: 'Oggi nemmeno quel 9… - romadailynews : Bordoni (FI): #Rifiuti #Roma, insoddisfazione certificata #Eurostat: 'Oggi nemmeno quel 9… - CarpeDiem_Macc : #RIFIUTI; @DavideBordoni_ (FI): #EUROSTAT CERTIFICA INSODDISFAZIONE ROMANI SU #PULIZIA #CAPITALE… - ilfaroonline : RT @ilfaroonline: Roma, Bordoni (FI), ‘di nuovo emergenza rifiuti a causa dell’incompetenza della maggioranza’ -

(Di lunedì 21 maggio 2018)– Davide, coordinatore e capogruppo al Campidoglio di Forza Italia, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “L’deini sulla pulizia della capitale trova conferma anche in un sondaggio dell’effettuato in 109 città nel 2015.risulta essere l’ultima in classifica tra le capitali Ue. Solo il 9 per cento dei cittadini ritiene infatti che sia pulita, e questo avveniva tre anni fa. Oggi, sono sicuro, che nemmeno quel 9 per cento darebbe ancora un giudizio positivo su quella che e’ diventata una emergenza”. “Strade piene die immondizia. Vegetazione senza cura, alberi e rami diventati un rischio per pedoni e auto. Parchi completamente abbandonati. L’immagine di quella che e’ considerata, era, una tra le città più belle del mondo, e’ purtroppo rovinata dal degrado e ...