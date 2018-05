Bologna | perde il controllo dell’auto e muore a 22 anni Vettura distrutta | le foto choc

Domani a Bologna ADWorld Experience - l'evento sul Pay Per Click da non perdere : E se non puoi partecipare dal vivo, puoi sempre seguire l'evento in diretta streaming. Con oltre 250 partecipanti, 24 relatori e altre 6 edizioni all'attivo , ADWorld Experience porta sul palco ...

Serie A Bologna - Donadoni perde Donsah per un mese : Bologna - Brutte notizie per il Bologna . Gli esami svolti da Godfred Donsah "hanno confermato il trauma distorsivo al ginocchio destro, accusato domenica a Crotone ". Resterà ai box un mese . "I tempi ...

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano. Bologna sorprende Brescia - perde anche Avellino : C’è sempre più un duo in testa alla classifica della Serie A di Basket. Dopo la vittoria di Milano, nell’anticipo di ieri contro Trento, oggi Venezia ha risposto, liberandosi agevolmente di Cantù, 107-83, trascinata in un match mai in discussione dai 18 punti di Mitchell Watt e dai 14 di Hrvoje Peric. Reyer e Olimpia sono in fuga, perché alle loro spalle Avellino non ha retto il passo, battuta sul campo di Varese per 82-75. ...