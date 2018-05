Bologna | incidente stradale a Molinella Auto contro albero | morto un 22 enne di Salerno

INCIDENTE STRADALE A ROMA/ Morto motociclista 31enne in Galleria Giovanni XXIII : grave 16enne a Bologna : ROMA , INCIDENTE STRADALE in Galleria Giovanni XIII: 31enne Morto sul colpo dopo impatto con carreggiata. A Bologna , 16enne sbalzato da scooter: è grave ricoverato in ospedale(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:28:00 GMT)

Bologna . Scende dall’auto dopo l’incidente. 23enne travolto e ucciso : Il ragazzo stava camminando in stato di choc sulla Trasversale di Pianura, a Granarolo d'Emilia. Era riuscito a mettersi in piedi nonostante fosse appena uscito di strada con la sua vettura. Un camion lo ha travolto e ucciso .Continua a leggere

Bologna . Singh Raghbir morto in un incidente arrestato investitore : La Polizia Municipale di Bologna ha proceduto all’arresto facoltativo per l’articolo 589 bis del Nuovo Codice della Strada (omicidio stradale)

Bologna. Incidente in via Shakespeare morto centauro : All’alba Incidente in via Shakespeare nei pressi di via Lipparini a Bologna. Un centauro di 39 anni stava viaggiando sul suo scooter