Bnp Paribas : a Bnppre mandato co-esclusivo per commercializzazione progetto Solia : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – Bnp Paribas Real Estate ha ricevuto mandato co-esclusivo per la locazione del progetto Solia, una struttura commerciale che comprende un retail park con attività d’intrattenimento e un factory outlet localizzato in una delle aree di Madrid in più rapida espansione. Il progetto è il risultato di un accordo fra la società spagnola di capital management, Azora, e Mackintosh Mall. L’investimento diretto ...

Bnp Paribas : a Bnppre mandato co-esclusivo per commercializzazione progetto Solia (2) : (AdnKronos) – “Questo complesso commerciale – ha aggiunto Franco – integrerà le strutture aperte al pubblico e le infrastrutture di comunicazione che stanno cominciando a svilupparsi in questa nuova area residenziale. Stiamo lavorando a un mix commerciale completo e interessante, che dia alle famiglie locali e ai turisti un’offerta di acquisto ispirata, originale ed esclusiva, oltre a una nuova esperienza di ...

BNL Gruppo Bnp Paribas al Wired Next Fest 2018 : la contaminazione fa scuola : (AdnKronos) – Parola d’ordine: contaminazione. Con la tecnologia, la Rete, con il lavoro che cambia. Non trasformismo, ma contagio buono, positivo, utile. Proprio la contaminazione sarà il tema dell’edizione 2018 di Wired Next Fest , in programma a Milano dal 25 al 27 maggio nei giardini Indro Montanelli.Negli anni il Wired Next Fest è diventato un appuntamento di riferimento imperdibile per pubblico e partecipanti. Un ...

Invito all'acquisto per Bnp Paribas : Chiusura del 15 maggio Bene la banca francese , tra i componenti del CAC40 , con un rialzo dello 0,49%. Operatività odierna: Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, ...

Bnl triplica l'utile trimestrale Boom grazie al private banking Bnp Paribas si consola con l'Italia : La trimestrale di Bnp Paribas non soddisfa il mercato che punisce il titolo, ma il Ceo del gruppo francese, Jean-Laurent Bonnafe, ha almeno un motivo per sorridere: la controllata italiana, Bnl, alla cui presidenza è stato riconfermato per altri tre anni l’ex numero uno di Confindustria, Luigi Abete, grazie alle cure di Andrea Munari e ai risultati della rete di private banking guidata da Ferdinando Rebecchi, ha visto quasi ...

Bnp Paribas - calano gli utili nel primo trimestre : Trimestrale in ribasso per BNP Paribas , Gruppo francese tra i leader mondiali nei servizi finanziari. Pesano sui risultati del primo trimestre gli effetti di spese straordinarie e cambi sfavorevoli. ...

Bnp Paribas : utili netti in calo -17% - ma battono attese : BNP Paribas, banca numero uno in Francia per valore degli asset, ha comunicato di aver assistito nel primo trimestre dell'anno a un calo degli utili su base netta. Gli utili hanno comunque battuto le ...

Salone Risparmio - Succo - Bnp Paribas AM - : investimenti SRI scudo contro cigni neri : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo " Milano Congressi, il centro congressi più grande d'Europa. Andrea Succo , ...

Bnp Paribas : nuova alleanza con svizzera M3 Real Estate : Roma, 13 mar. (AdnKronos) – Bno Paribas Real Estate ha rafforzato la sua presenza in Europa siglando una nuova alleanza con la società svizzera m3 Real Estate con sede a Ginevra. Fondata nel 1950 e gestita da Teresa Astorina, m3 Real Estate ha oltre 100 dipendenti basati principalmente a Ginevra. Lo rende noto il gruppo bancario francese in un comunicato.“Abbiamo scelto di firmare una partnership esclusiva con m3 Real Estate, società ...