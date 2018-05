Biondo abbandona il programma | ma non è dispiaciuto e spiega a tutti il perché

Blastingnews

: 'Abbandona Amici a testa alta, con umiltà, il sorriso sfoggiato alle selezioni e una consapevolezza in più'.… - dj_pdj : 'Abbandona Amici a testa alta, con umiltà, il sorriso sfoggiato alle selezioni e una consapevolezza in più'.… - nyxtolstoj : RT @sheeledumont: BIONDO CHE ABBANDONA DEFINITIVAMENTE IL PROGRAMMA, MI SONO EMOZIONATA - sheeledumont : BIONDO CHE ABBANDONA DEFINITIVAMENTE IL PROGRAMMA, MI SONO EMOZIONATA -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Un'altra puntata del serale di Amici di Maria de Filippi si è conclusa; mancano solo più due settimane alla fine dele la vittoria di uno dei concorrenti si avvicina. Ieri sera ha entusiasmato, anche se si era già in parte delineata la scorsa settimana, la vittoria di Lauren per la categoria ballo. Il premio? Un assegno di 50.000 €, oltre alla coppa assegnata, comegli anni, al primo classificato del talent per categoria....