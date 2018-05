Bici Elettrica o pedalata assistita | quale comprare

chimerarevo

(Di lunedì 21 maggio 2018) La– chiamata anche e-bike – sta diventando un vero e proprio fenomeno di massa! Questi veicoli sono pratici, leggeri, di facile manutenzione e a basso costo: insomma, come detto dal New York Times, delle “Tesla troppo poco costose”! Ed è davvero così, perché questedallapossono fare davvero la differenza in città o nel tragitto casa lavoro. In questo articolo quindi, vi guideremo alla scoperta delleelettriche studiandone le caratteristiche e le principali funzionalità a cui dovrete porre maggiormente attenzione. In seguito vi guideremo all’acquisto dellaadatta alle vostre necessità e al vostro budget consigliandovi le migliori e-bike per rapporto qualità/prezzo! Indice dei contenuti: cos’è e come sceglierla: principali caratteristiche E-Bike e Codice della ...