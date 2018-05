Berlusconi e l' eredità milionaria | una bufala a regola d' arte

Blastingnews

(Di lunedì 21 maggio 2018) Ci sono fake news e fake news. Quella della vecchietta che muore e lascia 3 milioni di euro in eredita' a SilvioVIDEO era incredibile, ma poteva anche avere il suo fondamento. Pertanto l'abbiamo ritenuta attendibile e come noi, hanno fatto lo stesso anche organi di stampa come Rai News, Il Tempo, Il Messaggero, Il Fatto Quotidiano e parecchi altri. A quanto pare, però, si tratta della classica, ma stavolta è stata talmente ben architettata da far cadere nell'errore decine di testate, anche piuttosto autorevoli. La fantomatica Fondazione Italiana Risparmiatori Non è la prima notizia trapelata in questi giorni circa presunte eredita' milionarie VIDEO e mettendo a fuoco l'obiettivo, la fonte è sempre la stessa: quella della Fondazione Italiana Risparmiatori. Il nome della donna, Anna C., che avrebbe lasciato i suoi beni a, i suoi dati e l'eta' ...