Berlusconi | a Salvini non ridarei il via libera per il governo con i 5 Stelle

MATTARELLA vs SALVINI-DI MAIO/ Roba da far impallidire Scalfaro e Berlusconi : Oggi pomeriggio Di MAIO e Salvini andranno da MATTARELLA . Il Colle vuole garanzie su 4 dicasteri chiave, Salvini però ha lanciato un duro ammonimento. Inizia la partita. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 06:02:00 GMT)GOVERNO M5S-LEGA/ Cosa succede se Di MAIO diventa di destra?, di M. BarcellonaGOVERNO M5S-LEGA/ L'ombra del partito (italiano) di Hillary Clinton, int. a A. Spannaus

GOVERNO M5S-LEGA - SALVINI RISPONDE A Berlusconi / "Lui premier? In democrazia decidono gli italiani" : GOVERNO , Lega e M5s dopo il contratto, toto Premier: spuntano i nomi di Giuseppe Conte e Andrea Roventini, proposti entrambi dallo schieramento dei pentastellati(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 20:33:00 GMT)

Fontana - Lega - : 'Salvini non tornerà mai a casa da Berlusconi ' : "Sono ridotte a zero le possibilità che Salvini torni a casa , da Berlusconi". Lo afferma il vicepresidente della Camera, Lorenzo Fontana , Lega , . "Penso però che Berlusconi possa fidarsi della Lega , ...

Matteo Salvini - il retroscena : la telefonata furibonda a Silvio Berlusconi rivelata da Augusto Minzolini : Potrebbe essere una telefonata ad aver suggellato la fine del centrodestra , la coalizione nata 24 anni fa quando Silvio Berlusconi scelse di scendere in politica per impedire alla sinistra di andare al governo. E' quella che, secondo quanto rivela Augusto Minzolini su Il Giornale , ha fatto ieri Matteo Salvini a Silvio Berlusconi subito dopo la '...

Matteo Salvini - il retroscena : 'Silvio Berlusconi ci metterà contro giornali e tv' : Non è stata la presenza del capitolo ' Conflitto d'interessi' a scatenare l'ira di Silvio Berlusconi contro Matteo Salvini ma il fatto che il leader della Lega non abbia voluto correggerlo. Il Cav, ...

Ultima chiamata. Berlusconi a Salvini : fermati : Comunque vada a finire la trattativa sul governo tra M5s e Lega o il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi , il centrodestra sembra ormai destinato a finire in frantumi. Difficile, forse pressoché impossibile, che una coalizione già di per sé fragile possa infatti reggere a scosse telluriche tanto violente. Soprattutto quando il rapporto umano e personale tra i due leader è sempre stato precario e di reciproca diffidenza.Così, ...

Ecco il contratto di governo targato Lega-M5S. Berlusconi attacca Salvini : “Parla a nome suo” : Vede la luce la versione definitiva del contratto di programma, frutto delle trattative per il governo tra Lega e M5S. Poche le modifiche apportate nell’ultima giornata, come l’inserimento del capitolo riguardante il Sud, e molta la fretta di sciogliere il nodo sul premier. Con una mezza certezza: né Matteo Salvini né l’alleato Luigi Di Maio dovreb...

Lega-M5s - voto su Rousseau. Di Maio 'Più del 94 degli iscritti ha detto sì'. Scontro Berlusconi -Salvini : Di segno diverso la critica di Pasquale Tridico , docente di economia a Roma tre, che era stato indicato da Di Maio come ministro del Welfare in caso di vittoria alle elezioni del 4 marzo: 'Sul ...

Matteo Salvini stretto nella morsa Berlusconi-Di Maio. Si va verso un nome terzo tra i 5 stelle : Il grande gioco del governo si trasforma per l'ennesima volta nella più classica delle partite a Monopoli. Si ritorna in prigione senza passare dal via. Uno stallo determinato dall'insistenza del Movimento 5 stelle sul nome di Luigi Di Maio, e dalla Lega a dire ostinatamente di no. Così ecco che si materializza di nuovo la formula fatidica: nome terzo. Che sia un 5 stelle, però, magari un nome pesante d'area. Ma non un ...