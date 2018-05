Bergamo | non si vuole chiudere Casa Internazionale Donne

Sconfitta a Bergamo - Balla : 'È una squadra che non merita di fare brutte figure' : Bergamo - Il presente non finisce mai e il futuro del Genoa deve ancora essere disegnato. Il nodo dell'allenatore resta da sciogliere e a salvezza acquisita , scolpita e festeggiata, diventa vieppiù ...

L'imprenditore costretto a emigrare in Sicilia : 'Qui a Bergamo non trovo candidati' : "Costretti a trasferire le sedi al Sud perché a Bergamo non si trovano candidati" . E' la sofferta decisione presa da Marco Piccecchi, amministratore delegato della At Phone, un call center di Alzano ...

Atalanta-Inter 0-0 : pareggio senza reti a Bergamo - Icardi non pervenuto : Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images © scelta da SuperNews, Termina senza reti, a Bergamo , il quarto anticipo della trentaduesima giornata di Serie A tra Atalanta e Inter . Gli uomini di Gasperini ...

Inter - non puoi più sbagliare. A Bergamo per respingere un pericolo : L'Inter non può più permettersi passi falsi. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport riprendendo le parole di Luciano Spalletti in conferenza. Non vincere a Bergamo, scrive la 'rosea', aprirebbe un'altra crisi di risultati. 'Non si scherza più. Margini d'errore ridotti a zero. ...