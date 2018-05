BENZINA Italia tra i paesi più cari al mondo per il peso di tasse e accise

Carburanti - Codacons : gli italiani pagano la BENZINA l’11 - 7% in più rispetto alla media europea : Gli automobilisti italiani pagano la benzina l’11,7% in più rispetto alla media europea: lo rileva il Codacons, secondo cui il divario con gli altri Paesi è destinato a crescere nei prossimi giorni. “In base agli ultimi dati comunitari disponibili e resi noti lo scorso 14 maggio, per un litro di benzina si spende in Italia l’11,7% in più rispetto la media Ue: in Europa infatti un litro di benzina costa mediamente 1,437 euro al ...