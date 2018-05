Belen Rodriguez diverte il web | la battuta su Stefano De Martino

Belen Rodriguez guarda Barbara d’Urso/ La TV su Pomeriggio 5 lascia senza parole - ecco perché litigarono : Belen Rodriguez guarda Barbara d’Urso in TV durante Pomeriggio 5 in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: tutti senza parole, ecco perché hanno litigato.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 20:11:00 GMT)

Stefano De Martino rinuncia alle vacanze a causa di Belen Rodriguez? : Belen Rodriguez: Stefano De Martino dice addio alle vacanze? Stefano De Martino, dopo aver preso parte a una delle edizioni più discusse dell’Isola dei Famosi e ballato sul palcoscenico del serale di Amici di Maria De Filippi, sta già pensando a dove poter trascorrere le meritate vacanze estive. Secondo quanto rivelato dal settimanale Spy, l’ex marito di Belen Rodriguez sarebbe intenzionato a dedicare ogni singolo giorno del ...

Stefano De Martino - dopo l’Isola prende casa vicino a Belen Rodriguez : L’esperienza all‘Isola dei famosi gli aveva fatto capire di non voler più stare così tanto tempo lontano dal figlio Santiago, e infatti Stefano De Martino, da poco rientrato in Italia dopo l’avventura in Honduras come inviato del reality show di Canale 5, cambia casa e si trasferisce a due passi dal suo ometto. Lo scrive il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 16 maggio, specificando che l’appartamento nel ...

Belen in aeroporto crea il panico - il vestito sexy e una folata di vento svelano la lingerie della Rodriguez [GALLERY] : Belen Rodriguez in aeroporto crea scompiglio, il vento alza la gonna dell’argentina che incappa nell’ennesimo incidente hot di fronte ai paparazzi Belen Rodriguez mostra le sue grazie molto spesso per i suoi sexy servizi fotografici. Capita però anche che durante le sue giornate la showgirl, seguita costantemente dai paparazzi, incappi in qualche incidente sexy. L’argentina in aeroporto in partenza per Roma, dove sabato ha ...

Belen ministro del Partito del Piccione? Il sogno de Il Pancio infranto dalla Rodriguez - ma c’è il colpo di scena! [FOTO] : 1/36 Foto Instagram ...

«Amici 17» : il clamoroso duetto di Belén Rodriguez ed Emma Marrone : Sono passati sei anni da quando, sul palco di Amici, Belén Rodriguez e Stefano De Martino uscivano allo scoperto, la passione esplosa sulla pista da ballo, gli sguardi complici fin dal primo momento. A contemplare quella sintonia, quell’amore ancora agli albori, un’Emma Marrone quasi incredula, fidanzata del ballerino e concorrente nella categoria Big. Uno scandalo che infiamma quell’edizione e che dà il via a una guerra fredda ...

Amici 17 - Belen Rodriguez imita Emma Marrone e duetta con lei (Video) : La sesta puntata del serale di Amici 17, il talent show in onda su Canale 5, andata in onda sabato 12 maggio 2018, ha sancito definitivamente la pace tra Belen Rodriguez ed Emma Marrone, grazie ad un'idea "luciferina" partorita da Maria De Filippi. Nel momento "varietà" della sesta puntata di Amici 17, al quale hanno preso parte Michelle Hunziker, in promozione per il suo nuovo programma Vuoi scommettere?, Belen Rodriguez, Luca Argentero ...