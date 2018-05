Barbara D’Urso ‘rimbalzata’ da Romina Power | «Credo che si ritenga molto superiore a me e

“Non lo guardiamo più!”. Grande Fratello - la mossa di Barbara D’Urso fa infuriare il pubblico. Stavolta Carmelita ha preso granchio bello e buono : “Basta!” : Grande Fratello cambia ancora. La voce è trapelata nelle scorse ore. Ma Stavolta i fan non sono d’accordo. A decidere la sterzata ancora una volta è stata Barbara D’Urso sempre più plenipotenziaria signora del programma che non sempre ha avuto il pubblico dalla sua parte. Sembra infatti che per la prossima puntata del Grande Fratello, Carmelita ha annunciato l’ingresso di un nuovo personaggio che promette di sconvolgere la vita degli ...

Romina Power rifiuta l’invito della d’Urso : arriva la frecciatina di Barbara : Barbara d’Urso a Domenica Live: “Facciamo il 22% di share anche senza Romina Power” Romina Power contro Barbara d’Urso. Durante l’intervista a Loredana Lecciso a Domenica Live, la conduttrice napoletana ha svelato che l’ex moglie di Albano Carrisi ha più volte rifiutato il suo invito a prendere parte alle sue trasmissioni pomeridiane. Una risposta che […] L'articolo Romina Power rifiuta l’invito ...

Barbara D’Urso risponde a Selvaggia Lucarelli - la polemica sul GF 15 continua : Barbara d’Urso non sta di certo in silenzio di fronte alle critiche che stanno colpendo il GF 15. In particolare ha voluto rispondere alle parole di Selvaggia Lucarelli ed all’invito della giornalista di non invitare Favoloso in studio, per via dell’insulto che avrebbe scritto nei suoi confronti. Parole che hanno provocato l’espulsione dell’ex concorrente del GF 15, poi invitato nei salotti di Barbara d’Urso. ...

Barbara D’Urso si difende in diretta dalle critiche del web : Domenica Live: Barbara d’Urso risponde al popolo del web che la critica Anche l’inizio di questa puntata di Domenica Live è stata pregna di polemiche. Cosa è successo? Barbara d’Urso ha intervistato Luigi Favoloso. Successivamente c’è stato poi un talk dedicato a Luigi e la sua ex fidanzata Nina Moric, con la quale ci si è confrontato Martedì scorso prima di uscire definitivamente dalla casa più spiata dagli italiani. In ...

Domenica Live : la lettera di Giovanni Ciacci commuove Barbara d’Urso : Giovanni Ciacci e la dedica per Barbara d’Urso a Domenica Live La puntata di oggi di Domenica Live è iniziata con l’intervista di Barbara d’Urso a Giovanni Ciacci, il quale inizialmente ha commentato con la sua solita ironia tutti gli outfit del Royal Wedding. L’ex concorrente di Ballando con le stelle ha anche risposto a tutte le polemiche che sono nate in seguito alla sua partecipazione al programma di Milly Carlucci ...

Domenica Live - Luigi Favoloso : “Ho chiesto scusa alle donne - chiedo scusa anche a Barbara D’Urso” : “Chi chiede scusa ha tutto il diritto di tornare in televisione”. La premessa di Barbara d’Urso prima di accogliere in studio Luigi Favoloso, cacciato dalla casa del grande fratello per una maglietta con una scritta sessista, che ha avuto il suo ultimo “strascico” televisivo proprio ieri sera, con la t-shirt indossata da Selvaggia Lucarelli durante la finale di Ballando con le stelle. Barbara D’urso ha chiesto ...

Lara Saint Paul/ Dalla fama alla tragica scomparsa : Barbara D’Urso aggiorna i fan dell’artista (Domenica Live) : Lara Saint Paul, Dalla grandissima fama alla tragica scomparsa dell'8 maggio 2018 per colpa di un tumore: Barbara d’Urso aggiorna i fan dell’artista a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:11:00 GMT)

Barbara D’Urso difende Grande Fratello : «Rifarei quel cast. A Signorini piace il suo GF che non è trash!» : Barbara D'Urso, Tv Talk Dalle critiche dei colleghi al ritiro di alcuni sponsor, non c’è argomento da cui Barbara D’Urso si sia sottratta per tornare a difendere il proprio Grande Fratello. In un’intervista rilasciata a Tv Talk, la trasmissione di Rai3 condotta da Massimo Bernardini, la conduttrice del reality di Canale5 ha affrontato i principali ‘capi d’accusa’ rivolti al suo programma. Dapprima, Carmelita ha ...

Ballando con le Stelle - Giovanni Ciacci difende Barbara D’Urso. Selvaggia Lucarelli lo fulmina : Selvaggia Lucarelli e Giovanni Ciacci Botta e risposta avvelenato tra Selvaggia Lucarelli e Giovanni Ciacci alla finale di Ballando con le Stelle 2018. Nel corso della diretta di ieri, la giudice del dance show di Rai1 ha bacchettato e messo in riga il concorrente finalista dopo che quest’ultimo aveva manifestato il proprio disappunto per la maglietta con cui Selvaggia aveva perculato il Grande Fratello e Barbara D’Urso. La firma del ...

SELVAGGIA LUCARELLI/ Delusa da Barbara D’Urso è pronta a dare battaglia (Domenica in) : SELVAGGIA LUCARELLI non ci sta ed è pronta a dare battaglia non solo a Luigi Favoloso, ma anche a Barbara D'Urso. Oggi la giornalista sarà ospite a Domenica in(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:34:00 GMT)

MARIA DE FILIPPI CONTRO ROMINA POWER/ Video Amici - "Felicità" rap contro tv trash : Barbara D’Urso o Costanzo? : MARIA De FILIPPI contro ROMINA POWER ad Amici: Video. "Felicità" rap contro tv trash: Barbara d’Urso o Costanzo nel mirino dell'ex di Al Bano Carrisi? Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 22:13:00 GMT)

Ballando con le stelle : Selvaggia Lucarelli contro Barbara d’Urso : Selvaggia Lucarelli indossa una maglia contro Barbara d’Urso a Ballando Durante la finale di Ballando con le stelle di questa sera Selvaggia Lucarelli ha indossato una maglia che non è passata inosservata. Il giudice ha infatti lanciato una frecciata a Barbara d’Urso attraverso una dichiarazione scritta sulla sua maglia che lasciava poco spazio all’immaginazione. Selvaggia ha infatti fatto scrivere sulla sua t-shirt nera ...

