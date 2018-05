Barack e Michelle Obama produrranno nuovi progetti per Netflix

Barack e Michelle Obama siglano un accordo con Netflix : saranno produttori di serie tv - documentari e film : Barack Obama non è più presidente da un anno, ormai, ma riesce sempre ad essere protagonista insieme alla moglie Michelle. La sua ultima mossa (se di mossa si può parlare), consiste nell'intraprendere una nuova carriera, quella di produttore: il Presidente e la moglie, infatti, hanno siglato un accordo con Netflix per la produzione di una serie di contenuti in esclusiva per la piattaforma, che ad oggi conta ben 118 milioni di utenti in ...

Barack e Michelle Obama produrranno film e serie per Netflix : (foto: Getty) La voce circolava da qualche mese, da quando il New York Times aveva riportato le ipotesi su una possibile collaborazione dell’ex presidente degli Stati Uniti e Netflix. Ora è la stessa piattaforma di streaming a confermare la notizia: Barack e Michelle Obama hanno firmato un accordo pluriennale per la produzione di svariati contenuti che andranno a rimpolpare il catalogo del brand digitale. President Barack Obama and ...