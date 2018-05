Barack e Michelle Obama produrranno film e serie per Netflix

wired

(Di lunedì 21 maggio 2018) (foto: Getty) La voce circolava da qualche mese, da quando il New York Times aveva riportato le ipotesi su una possibile collaborazione dell’ex presidente degli Stati Uniti e. Ora è la stessa piattaforma di streaming a confermare la notizia:hanno firmato un accordo pluriennale per la produzione di svariati contenuti che andranno a rimpolpare il catalogo del brand digitale. Presidentandhave entered into a multi-year agreement to produces ands for, potentially including scripteds, unscripteds, docu-s, documentaries, and features. —US (@) May 21, 2018 L’accordo, si legge nella stringata nota ufficiale, prevede “la produzione ditv per, incluse potenzialmentedi fiction e non-fiction, docu, documentari e ...