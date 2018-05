BAMBINI DIMENTICATI IN AUTO Non sarà un' app a risolverci il problema | ma un nuovo affetto

ilsussidiario

: Le morti assurde dei bambini dimenticati in macchina. Eppure forse basterebbe un semplice dispositivo Bluetooth che… - insopportabile : Le morti assurde dei bambini dimenticati in macchina. Eppure forse basterebbe un semplice dispositivo Bluetooth che… - LaStampa : Bambini dimenticati in auto: arriva BebéCare, primo seggiolino con sensori integrati - TommasoCurzio : @supertommyno @SimoneDC75 @sabrimaggioni @cristian_paroli Allora qualche parola te la suggerisco io... -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Accade sempre più spesso he padre o madre dimentichino i figli in. Dopo Pisa, ieri è successo a Crotone. Ma nonla tecnologia a salvarci. CARLO BELLIENI(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 06:09:00 GMT)DIMENTICA FIGLIA IN/ Morta bimba di 7 mesi: ma la colpa non è del padre, di R. PersicoIL CASO/ Germi insensibili agli antibiotici, tutta colpa del consumismo sanitario, di C. Bellieni