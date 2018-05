Balza in avanti Just Eat

Balza in avanti Allegion : Balza in avanti Allegion , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, ...

Balza in avanti BPER : Balza in avanti l' istituto di credito emiliano , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di BPER evidenzia un ...

Balza in avanti Delta Air Lines : Rialzo marcato per Delta Air Lines , che tratta in utile dell'1,81% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un ...

Balza in avanti Nordstrom : Seduta vivace oggi per il retailer del lusso statunitense , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,88%. La tendenza ad una settimana di Nordstrom è più fiacca rispetto all'...

Balza in avanti Discover Financial Serv : Bene Discover Financial Serv , con un rialzo dell'1,99%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Discover Financial Serv evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello ...

Balza in avanti Prudential : Apprezzabile rialzo per Prudential , in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del ...

Balza in avanti Netweek : Scambia in profit Netweek , che lievita dell'1,85%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Netweek rispetto al ...

Balza in avanti WPP : Rialzo marcato per WPP , che tratta in utile dell'1,98% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di WPP rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . ...

Balza in avanti El.En : Scambia in profit El.En , che lievita dell'1,84%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con ...

Balza in avanti Ferragamo : Punta con decisione al rialzo la performance della maison del lusso , con una variazione percentuale dell'1,94%. La tendenza ad una settimana di Salvatore Ferragamo è più fiacca rispetto all'andamento ...

Balza in avanti Callaway Golf : Seduta vivace oggi per la società che produce attrezzature da Golf , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , ...

Balza in avanti Credito Valtellinese : Balza in avanti Credito Valtellinese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,87%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . ...

Balza in avanti Centrica : Rialzo marcato per Centrica , che tratta in utile dell'1,98% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del ...