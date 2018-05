«Ballando con le stelle» | grazie | Milly | per avere celebrato così le donne

vanityfair

(Di lunedì 21 maggio 2018) In principio fu Gessica Notaro. La presenza della Miss romagnola sfregiata con l’acido dall’ex compagno, era stata annunciata per prima alla vigilia della nuova trasmissione e non aveva mancato di suscitare polemiche. «Va in tv per esibizionismo», «vincerà per la sua storia personale», e tutto il carrellario di frasi che puntualmente vengono scritte e proferite in questi casi. Poi, però, è bastato vederla sulla pista dello show di Raiuno, questa ragazza, per mettere a tacere ogni (mala) lingua. Ha ballato, Gessica Notaro. Inizialmente non benissimo ma poi è migliorata (e tanto). Ma, soprattutto, ha parlato. Con il tono di voce schietto, deciso e sicuro, quello di una donna ferita al volto ma non nell’orgoglio. «Essere qui è la mia rivincita, la migliore punizione per l’uomo che mi ha sfregiata», aveva esordito la miss durante la prima puntata dicon le ...