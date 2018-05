Auto in corsa a Piazza Affari Ben comprato anche settore in Europa

Mille Miglia : Alfa Romeo scalda i cuori degli appassionati della corsa Automobilistica : Il mito dell’Alfa Romeo torna a solcare le strade della Mille Miglia, a novant’anni dal primo successo celebrato con il progetto “Alfa Romeo: la Mille Miglia in 90 luoghi“ Ha preso il via ieri, dopo la punzonatura e le verifiche sportive e tecniche, la prima tappa della Mille Miglia 2018. Un’edizione da record: gli equipaggi in gara sono 440, oltre a dieci della “Categoria Militare”, per un totale di 900 ...

Mille Miglia : Mercedes prosegue la tradizione con la corsa Automobilista : La Mille Miglia incrocia la tradizione e l’innovazione di cui da sempre Mercedes si fa ideale ambasciatrice Dopo oltre 90 anni la 1000 Miglia conserva un fascino senza tempo che coinvolge e riesce ad entusiasmare vecchie e nuove generazioni e che oggi Mercedes Benz Italia racconta ancora una volta in modo innovativo e fuori dagli schemi. “Con 1000 Miglia Explorer portiamo ancora una volta l’innovazione sulle strade della corsa più longeva ...

Giro d’Italia : Avis Autonoleggio è l’Official Car Rental Supplier della corsa in rosa : Avis Autonoleggio per tutta la durata del Giro d’Italia sarà l’Official Car Rental Supplier offrendo rapide soluzioni per la mobilità cittadina Per tutta la durata dell’evento, Avis, principale fornitore di soluzioni per la mobilità, metterà a disposizione dell’organizzazione oltre 100 veicoli della propria flotta, fondamentali per lo svolgimento della manifestazione. Per la prima volta nella sua storia, il Giro è iniziato fuori ...

73enne Automobilista finisce corsa in ingresso palazzo

Guida Autonoma - in corsa anche il Pentagono. Griffin : “salverà molte vite” : “In futuro la Guida autonoma salverà parecchie vite”: ce lo ripetono ormai da tempo le grandi multinazionali delle quattro ruote. Il pilota automatico, infatti, sarà programmato per essere più prudente dei Guidatori in carne e ossa, nonché più pronto nello schivare possibili collisioni. La tecnologia in questione, inoltre, interessa anche il mondo militare: secondo il sottosegretario americano alla Difesa per la ricerca e l’ingegneria, Michael ...

Calcio : Carlo Ancelotti si Autoesclude dalla corsa alla panchina azzurra? Roberto Mancini il nome più probabile : “Questo matrimonio non s’adda fare”. Senza voler scomodare riferimenti letterari troppo impegnativi, l‘altalena riguarda il nome del prossimo allenatore della Nazionale Italiana di Calcio prosegue incessantemente. Giorni fa si era parlato di un incontro tra Carlo Ancelotti, il commissario della Figc Roberto Fabbricini ed il subcommissario “Billy” Costacurta. I vertici federali, infatti, erano persuasi che il ...

Milano - cagnolini lanciati da un’Auto in corsa : uno finisce sotto un trattore : Milano, cagnolini lanciati da un’auto in corsa: uno finisce sotto un trattore I due cuccioli, probabilmente lanciati da un’auto in corsa, erano chiusi in due sacchi neri. Per uno non c’è stato nulla da fare Continua a leggere

Auto d'epoca e gomma tech : ecco il Pirelli Stelvio Corsa : L'originale è nato per una vettura assolutamente straordinaria come la Ferrari 250 GTO del 1962, icona assoluta e senza tempo , nonché Auto più costosa al mondo, , che alle aste strappa prezzi di ...

Travolto alle spalle dall’Auto in corsa. Neve manda il veicolo fuori strada e l’agente viene sparato in aria : Lungo la Sardine Canion, un agente della stradale dello Utah, mentre si dirigeva verso alcune vetture scivolate verso il bordo della carreggiata, è stato Travolto da un’altra auto che perde il controllo a causa della Neve. Il sergente Cade Brenchley, questo il suo nome, è stato letteralmente proiettato in aria e, per fortuna, esternamente alla strada. Brenchley è stato ricoverato dopo essere stato immediatamente soccorso, anche dal pilota ...

Auto in corsa esplode a base aerea California

Sassi contro le Auto in corsa e minacce con mazza da baseball : la truffa dello specchietto si evolve : E' conosciutissima, eppure la truffa dello specchietto continua a mietere vittime soprattutto su strade come la Pontina o la Casilina. I carabineiri della stazione Casalbertone sono riusciti ad ...

Tangenziale - sassi dal cavalcavia : colpita Auto in corsa - giovane ferito : 'All'inizio non riuscivo a capire cosa fosse successo. Ho sentito un botto all'improvviso, c'erano schegge di vetro ovunque. Ho pensato anche alle cose più assurde, che forse l'aria troppo calda che ...

Auto elettriche - i numeri sono ancora bassi. Ma la grande corsa sta per partire : Elettrico si, elettrico no. Si fa sempre un gran parlare della cosiddetta rivoluzione a batteria, anche se forse non è ancora il momento. Fermando l’analisi a quanto accaduto lo scorso anno nel vecchio continente, c’è da registrare che le vetture a emissioni zero immatricolate sono state pari allo 0,9% del totale. Mentre in Italia è andata molto peggio: 1.945 Auto, pari ad un misero 0,1%. sono questi i numeri con cui fare i conti, ...

Follia in strada - spingono ciclista nel fosso da Auto in corsa : Un gravissimo fatto che ha lasciato senza parole moltissimi appassionati di # Ciclismo . Internet come ormai sappiamo è un mezzo potente per la diffusione di notizie, video e foto che coinvolgono ...