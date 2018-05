Auroville | la città dei sogni dove non esistono i soldi | la politica e la religione

fanpage

: Auroville: la città utopica compie 50 anni, ed è più reale che mai - Radici Future Magazine - francescomiosi : Auroville: la città utopica compie 50 anni, ed è più reale che mai - Radici Future Magazine -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Vivere in armonia con la natura e in pace con gli altri esseri umani. Da questo ideale è partito cinquant'anni fa il progetto di, unauniversale in cui realizzare “l’unità umana”. Nel sud dell’India, circa 2.500 persone vivono senza la necessità del denaro, quasi autosufficienti, in una società basata sulla mutua collaborazionela proprietà è collettiva, da usare per il benessere di tutti.