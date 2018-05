Aurora Ramazzotti in bikini su Instagram | bacio con Goffredo

Aurora Ramazzotti al debutto in tivù : "Papà mi ha fatto i complimenti" : 'Non scegli di nascere in una famiglia con un papà cantante e una mamma showgirl. Magari, vivendolo tutti i giorni, ti appassioni al clima che respiri in casa. Io comunque non ho ricevuto nessuna ...

Aurora Ramazzotti - l’estate inizia con un bacio : «Sono cotta di lui ogni giorno». Quella di Aurora Ramazzotti mentre bacia il fidanzato Goffredo Cerza è una dichiarazione d’intenti. L’estate 2018 se la immagina tutta così, in bikini e innamorata. Come in questo scatto che anticipa la bella stagione sulla sabbia di Forte dei Marmi. I due stanno insieme da un anno e mezzo. Lui, studente di Ingegneria appassionato di fitness vive tra Londra e Milano, per lei è la prima storia ...

C'è chi odia Aurora Ramazzotti tanto da volerla sfregiare : Quando siamo diventate amiche, siamo andate a fare volontariato in Perù: a 14 anni dall'altra parte del mondo. Così loro si sono risentiti e ritrovati'.

Aurora Ramazzotti : "Sono stata minacciata - vivo sotto scorta ma sono coraggiosa" : Pronta alla nuova esperienza televisiva su Canale5, Aurora Ramazzotti si racconta in un'intervista rilasciata al Corriere della sera, in cui parla di un passato che ha vissuto per un certo periodo anche con angoscia. Si tratta di minacce che la giovane ragazza ha subìto da parte di anonimi attraverso una lettera circa un anno fa, recapitata a Michelle Hunziker nella quale si chiedevano dei soldi che, se non fossero stati dati, avrebbero portato ...

