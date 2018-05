Aumento di capitale | A S Roma rettifica il prezzo dei titoli

Astaldi - ok del CdA all'Aumento di capitale da 300 milioni di euro : Via libera del Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. all' aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo di euro 300 milioni , volto al rafforzamento della struttura ...

Vino - Zonin1821 valuta nuovo investitore e Aumento di capitale : Vicenza, 15 mag. , askanews, Zonin1821 ha al vaglio una serie di proposte per l'ingresso di un investitore al quale riservare un aumento di capitale con l'immissione di risorse finanziarie per ...

Vino : Zonin1821 - Aumento di capitale ed arrivo investitore : Vicenza, 15 mag. (AdnKronos) - Zonin1821 ha al vaglio una serie di proposte per l’ingresso di un investitore al quale riservare un aumento di capitale con l’immissione di risorse finanziarie per supportare l’importante piano di crescita e di sviluppo internazionale del Gruppo. Zonin1821, che nel 201

Aumento di capitale : Bomi Italia rettifica il prezzo dei titoli : Teleborsa, - Bomi Italia rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 7 maggio. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a ...

Abitare In scivola a Piazza Affari : CdA delibera Aumento di capitale : Giornata negativa a Piazza Affari per il titolo Abitare In , quotato all' AIM Italia , che accusa una debacle di oltre il 3%. Il Consiglio di Amministrazione della società attiva nel settore real ...

Milan - Yonghong Li versa altri 6 - 8 milioni per l’Aumento di capitale : Il proprietario del Milan ha versato anche la seconda rata dell'aumento di capitale deliberato L'articolo Milan, Yonghong Li versa altri 6,8 milioni per l’aumento di capitale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

IGD - concluso con successo l'Aumento di capitale : Teleborsa, - Si è conclusa la ricapitalizzazione di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. , IGD, , con l'integrale sottoscrizione delle n. 29.037.340 Nuove Azioni, per un controvalore ...

Italgas - OK Assemblea a bilancio e Aumento di capitale gratuito : Teleborsa, - L'Assemblea degli azionisti di Italgas ha dato il via libera al bilancio 2017, alla proposta di dividendo di 0,208 euro per azione e all'aumento di capitale gratuito. La ...

Banca Mondiale : verso ok Usa Aumento capitale da 13 mld dlr : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Ansaldo Energia conclude Aumento di capitale da 80 milioni : Teleborsa, - Ansaldo Energia ha portato a termine l'aumento di capitale da 80 milioni di euro deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 21 dicembre 2017. L'operazione, finalizzata al ...