Atletica – Meeting internazionale di Rehlingen | vittorie per Folorunso e Bencosme in

(Di lunedì 21 maggio 2018), 400hs:vincono in Germania Ayomidefa il vuoto aldi. In Germania la campionessa europea under 23 sbaraglia la concorrenza nei 400hs con 56.07. Per la 21enne emiliana delle Fiamme Oro, 63 centesimi di season best (aveva esordito il 6 maggio con 56.70 a Modena) e quarto posto nelle liste europee 2018. Nella gara maschile non è da meno Josè. Il 26enne delle Fiamme Gialle interpreta con sicurezza il giro di pista con barriere, ma centra in pieno l’ultimo ostacolo. Un intoppo che senz’altro lo frena, ma che non gli impedisce comunque di vincere in 49.65 e limare 6 centesimi dal 49.71 di domenica scorsa a Rieti. Buon quarto posto per Osama Zoghlami nei 3000 siepi. Il 23enne, bronzo europeo under 23 nel 2015, resta in lizza per la terza posizione fino all’ultima riviera dove subisce il ...