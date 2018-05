Atletica – Great Manchester Run | l’azzurro La Rosa quarto nei 10km di Farah

sportfair

(Di lunedì 21 maggio 2018)Run: LaneidiBella scia di gare per Stefano La. A una settimana dalla vittoria ai Campionati Italiani dei 10.000 metri di Ferrara, il 32enne grossetano dei Carabinieri oggi è tornato a mettersi alla prova suidellaRun. Il maratoneta azzurro, già selezionato per gli Europei di Berlino, porta a casa dalle strade della città britannica ilposto in 29:24. Il successo con la solita micidiale volata va all’idolo di casa, il campione di tutto Moche brucia 28:27 a 28:28 il rampante ugandese Moses Kipsiro. Terzo il keniano, due volte iridato di maratona, Abel Kirui (28:52). L'articoloRun: l’azzurro LaneidiSPORTFAIR.