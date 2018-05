Atletica – Crippa-Panetta | due generazioni | la stessa scintilla

Atletica - Yeman Crippa sfreccia sui 10.000 metri : terzo posto per l’azzurro nella Coppa Europa di Londra : Al debutto assoluto sui 10.000 metri, Yeman Crippa conquista il terzo posto nella Coppa Europa di Londra riscrivendo l record italiano under 23: 27:44:21 Un’altra grande gara per Yeman Crippa. In Coppa Europa a Londra, al debutto assoluto sui 10.000 metri, il 21enne delle Fiamme Oro chiude al terzo posto e riscrive subito il record italiano under 23: 27:44:21. L’azzurro, dopo quello dei 5000 metri con 13:18.83, si impossessa di un ...

Atletica - la prima volta di Yeman Crippa : l’azzurro correrà i 10.000 in pista alla Coppa Europa di Londra : Per la prima volta in carriera Yeman Crippa correrà i 10.000 metri su pista, l’azzurro lo farà alla prossima Coppe Europa di Londra Yeman Crippa un 10.000 in pista non l’ha mai corso. Sabato 19 maggio in Coppa Europa a Londra sarà la sua prima volta su questa distanza. Un debutto che per l’occasione lo vedrà vestire la sua terza maglia azzurra in carriera a livello senior. 22 anni da compiere il 15 ottobre, il trentino delle ...

Atletica - Coppa Europa 10000m : spettacolo a Londra - l’Italia punta su Yeman Crippa : Sabato 19 maggio si disputerà la Coppa Europa dei 10000 metri. Al Parliament Hill Athletics Track di Londra (alle prese con il royal wedding del Principe Harry) andrà in scena la 22esima del trofeo continentale che premierà i migliori fondisti in circolazione. L’Italia si affida soprattutto a Yeman Crippa che torna a gareggiare dopo il notevole 13:18.83 siglato sui 5000m a Palo Alto (sesto azzurro di tutti i tempi, mai nessuno su questi ...