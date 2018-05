Atletica – Brixia Meeting | vittoria della Lombardia nella 36ª edizione

sportfair

(Di lunedì 21 maggio 2018) 36ªallaGiovani talenti a Bressanone (Bolzano) nell’numero 36 del, il classico incontro internazionale dedicato agli under 18. Torna a vincere una squadra italiana con il netto successoa quota 559 punti davanti ai tedeschiBaviera (521,5) e al Veneto (513), dopo quattro affermazioni consecutive di un’altra formazioneGermania, quella del Baden-Württemberg. Non mancano risultati di valore a livello individuale e in prima fila sono gli atleti all’esordiocategoria, sempre più scatenati a cominciare dalla 15enne lombarda Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) che si migliora ancora sui 100 ostacoli e scende a 13.46 (+0.2), per avvicinare ulteriormente il limite nazionale allieve (13.30 di Desola Oki nel 2016). Il romano Lorenzo Benati (Lazio/Atl. Roma Acquacetosa), a sua volta ...