Astronomia | quando tra la Terra e la sonda c’è di mezzo il Sole | nuove soluzioni

meteoweb.eu

: Una serata imperdibile per tutti gli amanti del cielo, in compagnia dell' Osservatorio Astronomico 'Antonio Grosso'… - fuoridalcomune1 : Una serata imperdibile per tutti gli amanti del cielo, in compagnia dell' Osservatorio Astronomico 'Antonio Grosso'… - JNYROD : RT @MARCOFF3: @IsabellaF1890 @VFRR1962 @lisaf881 @FPRKCECCO88 @RCCDM90 @JLSESI90 @JNYROD @ghederfire @lrndce89 @JASMINEL901 @RAULVG89 @RTPR… - DTechne : Quando l'astronomia si occupa della direzione nazionale del @pdnetwork . @welikeduel #void -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Le sonde spaziali che viaggiano attraverso il nostro sistema solare devono poter dialogare con la, per trasmettere le informazioni raccolte e ricevere aggiornamenti e istruzioni. Non sempre però questa comunicazione è semplice o anche solo possibile, soprattuttolacon cui vogliamo parlare appare prossima al, vista dalla. In questi casi si parla di “congiunzioni solari”: periodi che, a seconda della traiettoria della, possono durare da qualche giorno a qualche settimana e durante i quali i centri di controllo sono costretti a interrompere qualsiasi comunicazione. “In queste condizioni, le comunicazioni radio sono estremamente disturbate dal plasma emesso dal, unaltamente instabile e carico elettricamente. Per questo, per non rischiare di ricevere dati incompleti o peggio ancora trasmettere comandi errati, durante le congiunzioni ...