Astronomia | l’ultimo abbraccio di VIMOS

(Di lunedì 21 maggio 2018) Due galassie a spirale sono bloccate in un affascinante ballo vorticoso in quest’immagine, presa con lo strumentosul Very Large Telescope (VLT) d’ESO. Le due galassie in interazione – NGC 5426 e NGC 5427 – formano insieme un intrigante oggetto astronomico di nome Arp 271, il soggetto dell’ultima immagine catturata daprima che venisse dismesso il 24 marzo 2018.– o, per intero, VIsible Multi-Object Spectrograph – è stato attivo sul VLT per ben 16 anni. Durante questo periodo ha aiutato gli scienziati a scoprire le vite iniziali e selvagge di enormi galassie, a osservare interazioni triple di galassie, e ad esplorare profonde questioni cosmiche come il modo in cui le galassie più massicce dell’universo sono cresciute così tanto. Invece di concentrarsi su singoli oggetti,è stato in grado di acquisire informazioni dettagliate su ...