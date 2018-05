Aspettando il governo borsa nervosa

Governo - Lega e M5s chiedono 24 ore al Quirinale. Trattativa per trovare un nome terzo. Aspettando Berlusconi : Politica Svolta nelle trattative per il Governo: la speranza di Lega e M5s è appesa alla decisione di Berlusconi di CARMELO LOPAPA

Aspettando il Friuli - abbraccio Berlusconi-Salvini per mostrare unità : 'In piazza se governo M5s-Pd' : Domani il voto nella regione. E se il Cavaliere si dice pronto a cercare i voti in Parlamento, il leader della coalizione alza i toni: 'è una follia un governo tra Pd e Cinquestelle', pronti alla ...

Aspettando il Governo - ecco i 29 ancora in carica senza essere più parlamentari Video : Sono passati ormai praticamente due mesi dal giorno delle elezioni politiche e non vi è ancora nessuna certezza sulla formazione del nuovo Governo [Video], né sulla maggioranza #Politica che lo sosterra'. Nel frattempo, come previsto dalla Costituzione, nonostante si sia formalmente dimesso lo scorso 24 marzo, il #Governo Gentiloni rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti e con esso pertanto, da un punto di vista formale, sono ...