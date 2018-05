Asia Argento | ' Lo sapevo da' Luc Besson accusato di violenza sessuale

"Weinstein mi stuprò qui a Cannes nel 1997" - Asia Argento porta il caso molestie sul palco del festival : Asia Argento torna a far parlare di sé e del caso molestie, da lei stessa portato alla ribalta nei mesi scorsi. Sabato 19 maggio, infatti, l'attrice italiana ha pronunciato un discorso infuocato alla cerimonia di chiusura del festival di Cannes: "Nel 1997 sono stata stuprata da Harvey Weinstein qui a Cannes. Avevo 21 anni"."Questo festival era il suo territorio di caccia. Voglio fare una previsione: Harvey Weinstein non sarà mai ...

Molestie - il discorso di Asia Argento che ha scioccato Cannes : Fino ad un anno fa Harvey Weinstein era il re di Cannes. Ogni primavera sbarcava al Festival per promuovere i film da lui prodotti, organizzava anteprime per i giornalisti, accompagnava le star in concorso e partecipava ai più importanti eventi mondani sulla Croisette. Ma in questa edizione tutto è cambiato: da quando, lo scorso autunno, è scoppiato lo scandalo delle Molestie sessuali, con decine di donne che hanno accusato il tycoon di abusi e ...

Cannes - Asia Argento dal palco accusa Weinstein e il Festival : 'Stuprata qui quando avevo 22 anni' : La furia di Asia Argento dal palco del Festival di Cannes. Salita sul palco del Grand Théâtre Lumière per premiare la migliore attrice (Samal Yeslyamova di 'Aykà), l'attrice italiana prende il microfono e accusa Harvey Weinstein e lo stesso Festival.--«Nel 1997 - ha detto - fui violentata da Harvey Weinstein qui a Cannes. Allora avevo 21 anni. Questo Festival era il suo terreno di caccia. Voglio fare una previsione: Weinstein non sarà mai più il ...

Cannes 2018 - Asia Argento a sorpresa sul palco : 'nel 1997 Weinstein mi stuprò qui al Festival' : Colpo di scena sui titoli di coda per il 71esimo Festival di Cannes, che ha visto l'Italia in trionfo con Dogman e Lazzaro Felice.Sul palco è infatti comparsa Asia Argento, per premiare la miglior attrice tra i film in Concorso, con pugno sinistro chiuso e durissime parole d'accusa nei confronti di Harvey Weinstein, produttore premio Oscar che 21 anni fa la stuprò, e gli uomini presenti in sala, 'accusati' senza mezzi termini dalla figlia ...

Cannes 2018 : l’Italia vince. Asia Argento «sciocca» la platea : Il cerimoniere ufficiale è stato l’attore francese Édouard Baer, ma la scena – alla serata finale della 71esima edizione del festival di Cannes che ha premiato con la Pama d’oro il film del regista giapponese Hirokazu Kore-eda, Un affare di famiglia – l’hanno rubata ancora una volta le donne. Prima Cate Blanchett, splendida presidente di giuria di quest’anno, che ha mandato in visibilio la platea col suo francese impeccabile e ...

