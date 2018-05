Arriva il docufilm sul genio di Bernini

Pesticidi - in un docufilm l’avvelenamento ‘a norma di legge’ : “Così Arrivano nel sangue - nel miele e perfino sui ghiacciai” : Avvelenati a norma di legge. Ci tocca lo stesso destino di Biancaneve, solo che stavolta non ci sarà nessun principe azzurro a cavallo che verrà a salvarci, dovremo vedercela da soli. Perché i Pesticidi utilizzati in agricoltura sono nel sangue delle donne in gravidanza, nello sterco degli orsi, nel miele e persino sui ghiacciai. Lo racconta ‘Pesticidi, siamo alla frutta’, sottotitolo ‘Biancaneve non è sola’, il nuovo documentario di Andrea ...