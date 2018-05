Anna che ha lasciato 3 milioni di euro a Berlusconi? È una bufala

Dominio azzurro alle Seychelles : AriAnna Bridi e Simone Ruffini trionfano nelle 10 km della World Series : Il 28enne di Tolentino e detentore della Coppa del Mondo - allenato dal tecnico federale Emanuele Sacchi, oro ai campionati del mondo di Kazan 2015 nella 25 chilometri - rimane coperto fino all'...

Nuoto di fondo - World Series Seychelles 2018 : trionfo italiano! Vittorie per AriAnna Bridi e Simone Ruffini : Una tappa alle Seychelles trionfale quella della squadra italiana di Nuoto di fondo, impegnata nella seconda tappa delle World Series (ex World Cup della 10 km). Nella 10 km femminile Arianna Bridi, due volte bronzo ai campionati mondiali in Ungheria l’anno scorso (10-25 km) e detentrice del titolo 2017 in questa manifestazione, ha confermato le proprie grandi attitudini imponendosi con il crono di 1h58’32″3. Una vittoria in ...

“Non è quello che sembra”. La rivelazione su Charlotte. Per la prima volta viene fuori la verità sulla secondogenita di Kate e William : “Ha ingAnnato tutti” : Proprio come il fratello maggiore George, anche Charlotte di Cambridge ha conquistato il mondo intero grazie al suo faccino adorabile. Ora bisognerà vedere se anche Louis sarà in grado di assicurarsi le benevolenza dei sudditi per la sua espressività. Al momento ha fatto una sola apparizione il giorno in cui è nato e quindi bisognerà aspettare un po’ per questa verifica. Ma se il primogenito di Kate e William ha attirato ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Michael ha un’altra e ingAnna Natascha : Si fa sempre più esplosiva la situazione a casa Schweitzer-Niederbühl! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, infatti, il rapporto apparentemente inossidabile tra Natascha (Melanie Wiegmann) e Michael (Erich Altenkopf) verrà messo in crisi a causa dell’arrivo di una persona molto molto pericolosa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a fine giugno! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: ...

Fu omicidio consenziente - condAnnato a quattro anni e sei mesi il tedesco che uccise la moglie a Capanne di Marcarolo : CRONACA - E' stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere, per aver provocato la morte della moglie Heidi Catarina Lindmeier, nell'ottobre del 2016, in un bosco a Capanne di Marcarolo. ...

WhatsApp - la nuova truffa che sta ingAnnando gli utenti Video : WhatsApp, ancora oggi, resta il servizio di chat istantanea [Video] più diffuso ed utilizzato dal pubblico. La ben nota applicazione pare proprio non avere alcun rivale di pari livello, sia considerando gli iPhone di Apple con a bordo il sistema iOS e sia prendendo in esame gli smartphone Android. Tuttavia, sarebbe un errore trascurare l'enorme crescita che, negli anni, ha caratterizzato alternative come Facebook Messenger che fa leva sulla ...

“Ninna nAnna in fondo al mare” - la struggente filastrocca di Nini Giacomelli che racconta con parole morbide il dramma dei naufragi di migranti : Uscirà sabato 19 maggio il videoclip ufficiale di Ninna nanna in fondo al mare, la filastrocca per bambini firmata da Nini Giacomelli collaboratrice da sempre di Sergio Bardotti e operatrice culturale – sua la direzione artistica del Festival Dallo Shomano allo Shoman – che racconta, a suo modo, il dramma dei naufragi sempre più frequenti nelle nostre coste. Ninna nanna in fondo al mare è una pubblicazione che è diventata un progetto ...

Michele Buoniconti condAnnato in Cassazione a 30 anni di galera per l'uccisione della moglie Elena Ceste : È stata confermata dalla Cassazione la condanna a trenta anni di reclusione per l'ex vigile del fuoco Michele Buoninconti, accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste, di 37 anni, scomparsa dalla casa coniugale di Costigliole d'Asti il 24 gennaio 2014. Il cadavere della donna fu ritrovato alcuni mesi dopo il 18 ottobre 2014 in un canale di scolo nella campagna vicino alla sua casa. La Suprema corte ha rigettato il ricorso della difesa ...

Tu si che Vales - Antonino CAnnavacciuolo NON ci sarà : Secondo il settimanale Chi uno dei più probabili candidati a sostituire Mara Venier nel programma Tu Si Che Vales sarebbe dovuto essere lo chef Antonino Cannavacciuolo. Il settimanale dava quasi per scontato che Maria De Filippi, nutrendo una certa simpatia per lui, come hanno dimostrato le sue ospitate recenti a C’è posta per te e al quinto serale di Amici, avesse scelto lui come giudice del talent prossimamente in onda su Canale 5. Antonino ...

Il mistero delle Polaroid in Tredici 2 complicherà la storia di HAnnah : le rivelazioni di Brian Yorkey : Il mistero delle Polaroid in Tredici 2 sarà centrale e non solo per via del processo ormai alle porte ma anche perché la storia di Hannah non è l'unica che deve essere raccontata. Cosa cambierà quindi in questa seconda stagione? Ad alzare il velo su quello che vedremo è lo stesso è lo showrunner Brian Yorkey che in un'intervista ad EW ha rivelato che l'idea di base della seconda stagione è che Hannah non era l'unica studentessa della Liberty ...

Anna Frank parlava anche di sesso : scoperte le pagine segrete del diario : Le pagine nascoste di Anna Frank Il diario più famoso del mondo non smette di riservare sorprese. A distanza di oltre 70 anni dalla sua pubblicazione, il New York Times rivela che due istituti di ...

Gazebo e click dopo il contratto - l'apparenza che ingAnna due volte : Il "contratto" è nefasto, non ci piove. Ma c'è qualche altra nefandezza che merita di essere segnalata tra le tante cose discutibili, irregolari, strampalate, dilettantesche che in questi giorni accompagnano il cammino dei nostri "dioscuri" Salvini e Di Maio.Compresa una che sta, per così dire, sullo sfondo: l'annuncio dei Gazebo (leghisti) e dei click (pentastellati) che dovrebbero concludere l'iter della nuova alleanza di ...

Concordia - nuova condAnna per Schettino : "Deturpò l'Isola del Giglio - paghi 5mila euro" : nuova condanna per Francesco Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia che sta scontando in carcere una pena di 16 anni. Schettino, 5mila euro di multa E' stato ritenuto colpevole di "deturpamento di...