Andres Iniesta non riesce a lasciare la sua casa | resta per ore da solo nel Camp Nou

Lazio - Luis Alberto saluta Iniesta : 'Grazie Don Andrès'. Inzaghi riabbraccia Lukaku : L'addio di Andrès Iniesta al Barcellona, dopo 22 stagioni consecutive, non ha lasciato indifferente neanche Luis Alberto . Il trequartista della Lazio su Instagram ha reso omaggio al connazionale ...

Andres Iniesta si toglie la maglia blaugrana Video : Andres #Iniesta, centrocampista e capitano del #Barcellona, ha deciso di non rinnovare il contratto con la societa' blaugrana: a fine stagione lascera' la squadra dove ha giocato per 22 anni collezionando 31 trofei, compresi otto scudetti iberici e sei Coppe di Spagna L’annuncio tra le lacrime in conferenza stampa E’ stato lo stesso giocatore del Barca [Video] a dare l’annuncio nel corso di una conferenza stampa molto difficile e sofferta: ...