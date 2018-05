Ancora aggiornamento B409 su Huawei P9 Lite e in coppia con B411 | le differenze

Samsung Galaxy Tab S3 aggiornamento Android Oreo iniziato : non Ancora in Italia : iniziato il rilascio dell’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per i Samsung Galaxy Tab S3, ma al momento il nuovo firmware non è ancora disponibile in Italia.Dallo scorso febbraio 2018 sappiamo con certezza che Samsung stava lavorando alla release finale dell’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per il suo tablet top di gamma Galaxy Tab S3 (sia versione Wifi che LTE 4G).Sembra che ci siano voluti circa 3 mesi per il rilascio ufficiale ...

Ancora vivo Huawei P9 Plus Vodafone : annunciato un nuovo aggiornamento : C'è grande incertezza in questo periodo sul futuro di alcuni smartphone dal punto di vista software, come nel caso del cosiddetto Huawei P9 Plus. Pochi giorni fa vi ho riportato un tweet da parte di TIM, con la replica senza troppi giri di parole ad un utente affermando che il device, insieme ai fratelli minori P9 e P9 Lite, non sia destinato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Ciò non esclude il fatto che questi ...

Non Ancora pronto Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : aggiornamento rimandato : Slitta ancora per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Oreo 8.0. Un percorso sicuramente tormentato e pieno di ostacoli quello che avvicenderà l'ex top di gamma 2016 all'ultima major-release dell'OS mobile concepito dal colosso di Mountain View. A parlare è nuovamente la divisione turca del produttore asiatico, che interviene per la terza volta, andando a correggere ancora il tiro circa i tempi di rilascio ...

Galaxy A5 2017 l’aggiornamento ad Android Oreo iniziato in Europa (non Ancora in Italia) : Arrivano i primi feedback positivi che il Galaxy A5 2017 sta iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android Oreo in Europa (un paio di paesi): in arrivo presto anche in Italia?Buone notizie per tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520F che stanno aspettando da tempo il tanto atteso aggiornamento alla versione software Android Oreo 8.0.Samsung Galaxy A5 2017 sta ricevendo l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0: i ...

Slitta Ancora aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 TIM - solo un mese? : Nuova puntata della saga aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 TIM, in particolare per il modello siglato ZE552KL. Non è la prima volta che riportiamo le intenzioni del vettore mobile in merito all'update tanto atteso e oggi nuovamente dobbiamo ritornare sull'argomento per l'ultima pianificazione dell'azienda mobile che purtroppo ha deciso di Slittare ancora l'appuntamento e non di poco. In un precedente articolo, avevamo riportato le parole ...

Ancora dubbi Huawei P9 ed Honor 8 sull’aggiornamento EMUI 8.0 : replica ufficiale di aprile : Arrivano riscontri ufficiali in queste ore per i tantissimi utenti che sono in possesso di un Huawei P9 o di un Honor 8 e che da tempo attendono notizie sul prossimo aggiornamento software dedicato al proprio smartphone. Oggi 9 aprile non intendo parlarvi tanto di Android Oreo, quanto della tanto attesa interfaccia EMUI 8.0. Con Android 8.0 sono giunti segnali contrastanti per i due i due device, anche da fonti interne, fermo restando che il ...

Tocca Ancora a Huawei P9 Lite VNS-L21 : freschissimo aggiornamento B399 : Le novità per Huawei P9 Lite non sembrano volersi esaurire: ad aprile il protagonista non è solo il modello VNS-L31 con 3GB di RAM, che proprio oggi ha iniziato ad accogliere in Italia l'OTA dell'aggiornamento B407 per quanto riguarda gli esemplari no brand, costretto a dividere la scena con il VNS-L21, la versione con 2GB di RAM non direttamente commercializzata nel nostro Paese, ma che comunque non sono pochi a possedere in quanto molto ...

Problemi aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 Laser e Zoom - Ancora 2 mesi di attesa : A quando l'aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 Laser e Zoom? La domanda è imperante tra i possessori dei due modelli dopo che la variante standard ZenFone 3 ha ricevuto Android 8.0 già ad inizio anno. purtroppo per gli esemplari "secondari" di due anni fa, fino a questo momento, il salto in avanti rispetto a Nougat è stato negato e da quanto apprendiamo dalla viva voce dell'azienda, la distribuzione pubblica del firmware tanto atteso purtroppo ...