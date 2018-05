Analisi Tecnica | Shanghai Index del 21 05 2018

Analisi Tecnica : Future E-mini S&P 500 del 18/05/2018 : Chiusura del 18 maggio Riunione sostanzialmente debole quella del 18 maggio per il derivato USA , che conclude gli scambi in frazionale calo a 2.713. L' Analisi di medio periodo conferma la tendenza ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 18/05/2018 : Chiusura del 18 maggio Il Derivato sui principali titoli europei ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 3.544. Tecnica mente, il Future sull' EuroStoxx 50 è in una fase di ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 18/05/2018 : Chiusura del 18 maggio Composto ribasso per il Future sul principale titolo di Stato Italiano in flessione dello 0,76% sui valori precedenti. Analizzando lo scenario del Future sul BTP si evidenzia un ...

Analisi Tecnica : Bund Future del 18/05/2018 : Chiusura del 18 maggio Piccolo spunto rialzista per il contratto a termine sul principale titolo governativo tedesco , che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,51%. La situazione di ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 18/05/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il principale indice di Francoforte si posiziona a 13.096. Operativamente le attese sono per un proseguimento della ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 18/05/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente il cross Euro / Dollaro USA , attestandosi a 1,1765, con un calo dello 0,31%. Attesa per il resto della seduta un'...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 18/05/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si contrae la performance del derivato italiano con i prezzi allineati a 23.120 per una discesa dell'1,26%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 18/05/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il principale indice di Atene si posiziona a 787,72. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 18/05/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Amplia il margine di guadagno il principale indice di Mosca , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 2.335,13. Operativamente le attese propendono per la ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 18/05/2018 : Chiusura del 18 maggio Piccolo passo in avanti per l' indice nipponico , che porta a casa un misero +0,4%. Le implicazioni di breve periodo del Nikkei 225 sottolineano l'evoluzione della fase positiva ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 17/05/2018 : Chiusura del 17 maggio Seduta in frazionale rialzo per il derivato sui principali titoli europei , che ha terminato gli scambi in aumento a 3.552. La tendenza di breve del Future sull'EuroStoxx 50 è ...