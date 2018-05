Amici | Biondo e la reazione dopo l' eliminazione dal talent di Maria De Filippi | tutto

Amici 17 - doppia eliminazione. Fuori Bryan e Biondo : Indietro 21 maggio 2018 2018-05-21T10:44:53+00:00 ROMA – Uscirà il 1° giugno il primo album di Biondo. Lo rivela in diretta Maria De Filippi al termine della settima puntata di Amici.Serale che ha visto una doppia eliminazione.Quella di Biondo, eliminato dopo la sfida diretta contro Einar, e quella di Bryan, sconfitto da Lauren. La ballerina americana […] L'articolo Amici 17, doppia eliminazione. Fuori Bryan e Biondo proviene da NewsGo.

Amici 17 settimo serale : eliminato Biondo - Lauren vince la categoria Ballo : Amici 17 settimo serale RIASSUNTO. E’ tornato con un nuovo appuntamento il talent show condotto da Maria De Filippi. La settima puntata è infatti andata in onda in diretta su Canale 5 sabato 19 maggio 2018. Ecco di seguito tutto quello che è successo durante la serata tra ospiti, eliminati ed esibizioni. SCOPRI TUTTO SU #Amici17 Amici 17 settimo serale riassunto: i concorrenti in gara I talenti in gara nel sesto appuntamento con il serale ...

Amici 2018 - settima puntata serale : Lauren vince categoria danza - Biondo eliminato! : La diretta della settima puntata del serale di Amici premia la cantante Carmen, vincitrice della puntata. Fa discutere l’eliminazione di Biondo e non mancano polemiche sulla vittoria di Lauren nella categoria ballo. Tra gli ospiti Albano e Romina che si esibiscono sulle note di una Felicità un po’ insolita, con tanto di inserti rap della Power molto polemici sul mondo televisivo. Maria De Filippi non ci sta e prende le difese del suo editore. ...

Biondo eliminato da Amici e chi ha vinto la puntata del 19 maggio 2018 : Amici 2018 Serale: eliminato Biondo Biondo è stato eliminato da Amici 2018 Serale. L’eliminazione del cantante è arrivata, forse un po’ a sorpresa, nella settima puntata in onda sabato 19 maggio in prima serata su Canale5. Al verdetto si è giunti grazie al voto di “salvataggio” dei professori, i quali sono stati chiamati a giudicare […] L'articolo Biondo eliminato da Amici e chi ha vinto la puntata del 19 maggio ...

