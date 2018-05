Ambiente & Salute | la dieta mediterranea ci protegge dall’inquinamento

La frande finanza contro le oil&gas company : "Non fate abbastanza per l'Ambiente" : MILANO - Per anni hanno investito in società che estraggono e producono petrolio e gas. Ricavandone utili in gran quantità. Senza troppo occuparsi delle ricadute sull'ambiente. Ma ora, la grande ...

Ambiente & Salute - Greenpeace : fare luce sulle formulazioni commerciali a base di glifosato : Commentando l’annuncio dell’Istituto Ramazzini sul nuovo studio a lungo termine sul glifosato, per dare risposte sui possibili impatti sulla Salute ad esso legati, incluso il suo potenziale cancerogeno, la responsabile della campagna agricoltura di Greenpeace Italia Federica Ferrario afferma: “L’aspetto importante di questo studio è che vuole essere totalmente indipendente e che ha lo scopo di verificare, piuttosto che nascondere, gli ...

L’analisi del DNA contro le frodi alimentari : FEM2-Ambiente al Food&Science Festival di Mantova : Dal 18 al 20 maggio 2018, tre giorni di eventi rivolta ad adulti, studenti e bambini che trasformerà la città e il centro storico in luoghi di incontro, dibattito, divertimento e apprendimento. Un nuovo modo di raccontare il territorio che mette assieme scienza e piacere, agricoltura e cultura. Il Food&Science Festival è un evento di divulgazione scientifica di rilievo nazionale e internazionale che affronta e approfondisce in maniera ...

Salute & Ambiente - OMS : nel mondo 9 persone su 10 respirano aria inquinata : Nel rapporto annuale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilevato che nel mondo nove persone su dieci respirano aria inquinata, e sono 7 milioni l’anno i morti dovuti a questa causa. L’OMS ha analizzato i dati di 4.300 città in 100 Paesi diversi focalizzandosi sull’inquinamento atmosferico e su quello indoor: l’aria inquinata causerebbe il 24% di tutte le morti per attacco cardiaco, del 25% degli ictus ...

Ambiente & Salute : oltre il 95% della popolazione mondiale respira aria inquinata : L’Health Effects Institute ha condotto uno studio su larga scala, concludendo che oltre il 95% della popolazione mondiale respira aria inquinata. E’ emerso in particolare che sono i Paesi in via di sviluppo a sopportare e conseguenze peggiori, in quanto fanno registrare altissimi livelli di smog e aria contaminata, sia dentro casa che fuori. Le nazioni più industrializzate invece di recente hanno registrato miglioramenti. Solo nel ...

Clima & Ambiente : celebre avvocato si dà fuoco a New York per protesta - morto : Si è dato fuoco in un parco di New York per protestare contro l’inquinamento e l’uso di combustibili fossili: un celebre avvocato, David Buckel, specializzato in cause a difesa dei diritti gay, è morto. Il corpo di Buckel è stato rinvenuto nel Prospect Park di Brooklyn: ha lasciato un biglietto ed ha inviato una email a diverse testate, tra cui il New York Times. In quest’ultima ha scritto: “L’inquinamento sconvolge ...