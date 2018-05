Ambiente | Coldiretti | Giornata della Biodiversità | sotto attacco i simboli

Coldiretti : 50.000 pecore per falciare erba di Roma. Ambiente ne gioverebbe : Coldiretti: Capitale può contare su un vero esercito di tosaerba naturali Roma – Di seguito quanto dichiarato dalla Coldiretti. Con cinquantamila pecore allevate nel comune di Roma, la Capitale può contare su un vero esercito di tosaerba naturali. Un’opportunità che è stata colta già in molte altre realtà. Che consente di sostituire falciatrici e decespugliatori. Abbattere rumori ed emissioni. Garantire in più la concimazione ...

Ambiente - Coldiretti : 50mila pecore tosaerba a Roma : Con cinquantamila pecore allevate nel comune di Roma, la Capitale puo’ contare su un vero esercito di tosaerba naturali. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla possibilità del comune di avvalersi della collaborazione di interi greggi per tagliare i prati dei parchi e delle ville, prospettata dall’assessore all’Ambiente Pinuccia Montanari su indicazione della sindaca Virginia Raggi. Una opportunità che è stata colta già in molte ...

Ambiente - Coldiretti : il 63% degli italiani con la zappa in orti e giardini : Con più di sei italiani su dieci (63%) che con la zappa in mano dedicano parte del tempo libero alla cura di verdure, ortaggi, di piante e fiori in vaso o nella terra, cresce il popolo degli hobby farmers negli orti, nei giardini e anche su balconi e terrazzi. E’ quanto emerge dalla studio della Coldiretti/Ixe’ su “italiani popolo di hobby farmers” presentato a #stocoicontadini in Puglia a Bari, nella culla del cibo ...

Cinghiali in Liguria - Coldiretti : "Un grave problema per le imprese agricole - l'Ambiente e la sicurezza pubblica" : È in gioco l'economia di intere aree della Regione, nonché l'equilibrio ambientale e l'incolumità delle persone. Bisogna intervenire con urgenza per prevenire tutti i danni sopraelencati, e non solo ...

Ambiente - Coldiretti Puglia : il 78% dei Comuni della regione a rischio idrogeologico : Il clima impazzito continua ad avere effetti disastrosi sul territorio e si abbatte su un territorio fragile, dove 232 Comuni su 258 (78%) sono a rischio idrogeologico con diversa pericolosità idraulica e geomorfologica. Sono 8.098 i cittadini pugliesi esposti a frane e 119.034 quelli esposti ad alluvioni, rileva Coldiretti Puglia sulla scorta dei dati ISPRA. “Gli effetti dell’incuria e delle mancate opere di bonifica – denuncia il Presidente di ...