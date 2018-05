Ambiente | 15 piante da record | arriva il “Frutteto della Biodiversità”

meteoweb.eu

(Di lunedì 21 maggio 2018) Sarà inaugurato domani, in occasioneGiornata internazionalebiodiversità, il “FruttetoBiodiversità” che Fondazione Fico e Arpae hanno realizzato piantando i gemelli dei patriarchi da frutto e forestali più significativi d’Italia. L’evento si terrà alla Fondazione Fico di Bologna. Tra le 15scelte fra le varie regioni d’Italia e messe a dimora a Fico ve ne sono alcune da primato nazionale, come il mandorlo più grande d’Italia che si trova a San Giovanni Rotondo in Puglia, con i suoi 4,6 metri di circonferenza misurati a 1,3 metri da terra e l’età stimata di circa 300 anni. L'articolo: 15dail “FruttetoBiodiversità” Meteo Web.