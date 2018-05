Alvaro Morata non convocato ai Mondiali Spagna | scelta suicida | fuori tutti gli italiani

La Juve lavora al ritorno di Alvaro Morata : Si fa sempre più concreto il ritorno di Alvaro Morata alla Juve . Per il Paris Saint-Germain sarebbero infatti in arrivo

Calciomercato Juventus : Alvaro Morata potrebbe tornare a Torino : Dopo la bruciante sconfitta interna della Juventus per mano del Napoli, il giornalista sportivo Filippo Grassia ha innanzitutto espresso il suo pensiero sull’operato del tecnico bianconero Massimiliano Allegri (nel mirino della critica dei tifosi della Vecchia Signora). Ha inoltre speso qualche parola sul Calciomercato della Juventus dalle frequenze di “Radio Sportiva”, auspicando un gradito ritorno nelle file dei campioni d'Italia. Allegri ...

El Mundo : “La Juventus vuole riprendere Alvaro Morata” : El Mundo : “La Juventus vuole riprendere Alvaro Morata” Certi amori non si dimenticano facilmente. E, a volte, ritornano. Alvaro Morata e la Juventus potrebbero convolare a nuove nozze. A sostenerlo è il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, secondo il quale il club bianconero è al lavoro per riportare a Torino lo spagnolo al termine della stagione. Gli […]

Juve - il ritorno di Morata è possibile : Alvaro ha fatto sapere che... : Secondo Rai Sport , Alvaro Morata può davvero tornare alla Juve ntus a giugno. Col Chelsea non è scattata la scintilla e dietro c'è il legame speciale di Alvaro con la Juve , sarebbe infatti felice di tornare in ...

Álvaro Morata e Alice Campello : «Genitori ad agosto» : Alice Campello gioca con la tiara indossata il 17 giugno 2017 in occasione del suo matrimonio con il calciatore Álvaro Morata. È una delle ultime Stories pubblicate dalla modella su Instagram, ricordando uno dei momenti più belli della sua vita. Altri stanno per arrivare, complice la pancia che cresce. «Che bella panciona! Ti amo da morire! Non vedo l’ora di fare più grande la famiglia», le ha scritto il marito pieno di ...