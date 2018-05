All' Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo la seconda edizione del

Lamezia - ingegneri coreani ricercatori nelle Università di Oxford e Cambridge in visita Alla Bioage : Lamezia Terme - Indossare tute che trasmettono tramite display dati su temperatura e pressione non è futurismo ma a breve una realtà. Si tratta di un progetto di ricerca europeo 1D Neon: Nanofibre ...

'Un'Europa di politica e scelte' Tajani All'Università di Catania : "Grandi investimenti in innovazione e ricerca, attraverso il nuovo programma quadro Horizon Europe, più soldi per l'integrazione degli immigrati e a sostegno dell'economia reale " ha ricordato -, ...

Ginnastica - risarcimento record per le ragazze violentate da Larry Nassar : 500 milioni di dollari dAll’Università del Michigan : risarcimento record per le ragazze che hanno subito abusi sessuali dal dottor Larry Nassar, ex medico della Nazionale Statunitense di Ginnastica artistica femminile che è stato condannato a una pena massima di 175 anni (a cui si aggiungono i 60 anni per detenzione di materiale pedopornografico). L’Università del Michigan, dove Nassar lavorava, dovrà infatti sborsare 500 milioni di dollari (circa 420 milioni di euro). Ad annunciarlo è stato ...

Electric Mobility Show in Fiera Campionaria : ogni anno una monoposto elettrica progettata e realizzata dAll’Università di Padova : Una monoposto elettrica all’anno. E’ quanto progettano e realizzano al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova 60 studenti e i loro docenti. Lo hanno ricordato ieri in una conferenza sui motori elettrici svoltasi alla Fiera Campionaria di Padova nell’ambito del 2° Electric Mobility Show il direttore Massimo Guglielmi e 4 professori. L’incontro guidato dal giornalista Dario Bolognesi, ideatore dell’esposizione di auto, ...

Università - All'Unicusano i Master in politica internazionale e migrazione : ROMA La politica internazionale , come il tema dell' immigrazione , è all'ordine del giorno sull'agenda di ogni esponente politico italiano praticamente 365 giorni l'anno. È tornato a parlarne, nelle ultime ...

Specializzandi in neurologia : settima giornata All’Università : I risultati delle ricerche condotte dagli Specializzandi in neurologia, svolte presso i principali centri e scuole di specializzazione del Nord Italia, sono state presentate ieri 15 maggio a Milano in occasione della 7a giornata dello Specializzando. L’evento, organizzato dal Professor Meola, Direttore dell’UOC di neurologia e Stroke-Unit dell’IRCCS Policlinico San Donato e Direttore della Scuola di Specializzazione in neurologia dell’Università ...

‘Career day’ Alla Cusano - rettore : “Fondamentale contatto tra università e mondo lavoro” : Indietro 15 maggio 2018 2018-05-15T15:25:11+00:00 ROMA – “E’ fondamentale che si crei un contatto sempre piu’ forte tra universita’ e mondo del lavoro“. Ed e’ questo l’obiettivo del ‘Career day’ che l’Universita’ Niccolo’ Cusano ha organizzato per il 23 maggio (ore 9.30) presso il Campus dell’ateneo a Roma, in via Don Carlo Gnocchi 3. Per […] L'articolo ‘Career day’ alla Cusano, rettore: “Fondamentale contatto tra università e mondo ...

MIGRANTI FILM FESTIVAL - "Mareyeurs" All'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo : ... che dal 1 al 4 giugno 2018 tornerà ad animare gli spazi dell'Università di Pollenzo, con proiezioni ma anche workshop su cibi e bevande dal mondo, quattro cucine di comunità MIGRANTI, spettacoli ...

Cosmic Symphony - rapporto tra scienza e musica All'Università di Teramo : Teramo " Il rapporto tra la scienza e la musica è sempre stato affascinante e più vicino di quel che tanti possano immaginare. Un rapporto che farà un ulteriore balzo in avanti grazie al progetto Cosmic Symphony, che giovedì 17 ...

Lo spazio rurale nella pianificazione strutturale del territorio : Giornata di Studi All’Università Mediterranea : Mercoledì 16 Maggio presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (località Feo di Vito) dalle ore 15:00 avrà luogo una Giornata di Studi sul tema “Lo spazio rurale nelle pianificazione strutturale del territorio”. L’iniziativa intende promuovere un confronto a largo spettro sul tema, tra tecnici e professionisti, secondo i diversi livelli di gestione e pianificazione del territorio ...

I Giovani per la Scienza dal Campus Universitario di Savona Alla Città dei Bambini per far fare esperimenti ai più piccoli : L'Associazione 'Giovani per la Scienza' è alla sua seconda partecipazione all'evento 'Savona: la Città dei Bambini', ideato dalla compagnia teatrale 'Nati da un Sogno', dopo che già lo scorso anno i ...

All'Università Mediterranea di Reggio Calabria una lezione di architettura con Franco Purini : ... musica, archeologia, estetica, artifigurative, scienza… Sono stati coinvolti, inoltre, 10 docenti della Mediterranea e di altre università a porre ciascuno una domanda significativa del proprio ...

Studenti Aquilani : Amministrazione fAllimentare scuola - università partecipazione. Biondi si dimetta : L'Aquila - La invitiamo a prendere atto della fine del Suo mandato di primo cittadino. Un mandato acquisito attraverso la promessa non mantenuta di discontinuità e di rottura nel metodo e nei contenuti. Abbiamo pazientato per quasi dieci mesi e oggi un bilancio di fronte ai cittadini si rende necessario. La rottura nel metodo da lei tanto sbandierata si è tradotta in un’Amministrazione che ricalca rapporti di potere propri della ...