Allerta Meteo | forte maltempo fino a Mercoledì | violenti temporali da Nord a Sud

Allerta Meteo e bombe d'acqua - ma dal weekend arriva il caldo : Quattro metri di neve sul San Bernardo e spazzaneve in azione. Una bomba d'acqua in arrivo su Siena. L'Allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per tutta la giornata di oggi in ...

Allerta Meteo Toscana : alle 12 scatta il codice giallo per Firenze - forti temporali : allerta Meteo per temporali forti e conseguente rischio idrogeologico-idraulico: il codice giallo scatterà alle 12 e terminerà alla mezzanotte di domani e si riferisce al cosiddetto ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle), compresi nell’area Metropolitana di Firenze. Il centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di valutazione delle criticita’ per la ...

Allerta Meteo Sicilia : rischio meteo-idrogeologico ed idraulico fino alla mezzanotte : La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha emesso un avviso di Allerta Meteo per rischio Meteo-idrogeologico ed idraulico valido fino alle ore 24 di oggi. Oggi previste precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone ad eccezione dei settori meridionali e orientali, con quantitativi cumulati deboli“. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: rischio Meteo-idrogeologico ed idraulico fino ...

Allerta Meteo Toscana : piogge e temporali in arrivo - emesso codice giallo : E’ in avvicinamento una perturbazione che porterà, già dalla serata di oggi, una lieve instabilità con possibilità di piogge e brevi temporali, mentre da domani è attesa una intensificazione, con piogge più intense e temporali, anche forti. La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo, a partire dalle 12 di domani, lunedì 21 maggio, e fino alle 23.59. A essere interessate saranno tutte le ...

Allerta Meteo Sardegna : maltempo in arrivo - rischio idrogeologico localizzato e idraulico : Il centro funzionale decentrato di protezione civile della Sardegna ha emesso un bollettino di criticità valido dalle ore 14 di oggi fino alle 23.59 di domani. L’avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato e idraulico (codice giallo) riguarda i bacini Gallura, Logudoro, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: maltempo in arrivo, rischio idrogeologico localizzato e idraulico sembra essere ...

Allerta Meteo Lazio : criticità “gialla” da domattina per 12-18 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutte le zone di Allerta del Lazio: dal primo mattino di domani, martedì 15 maggio e per le successive 12-18 ore su Bacini Costieri Nord, ...

Allerta Meteo Campania : criticità idrogeologica e idraulica per temporali - vento e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un Avviso di Allerta Meteo-idrogeologica e idraulica per temporali, vento e mare sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento). L’Allerta è valida dalle 8 alle 20 di domani. Si prevedono “precipitazioni sparse ...

Meteo - Allerta gialla della Protezione Civile : tanta pioggia - le regioni coinvolte : Ancora maltempo, da anni non si vedeva un maggio così piovoso. Proseguono gli effetti della perturbazione atlantica arrivata da nord-ovest, che si è ormai estesa anche al resto del settentrione e a parte del centro...

Festa della Mamma - forte maltempo in arrivo : Allerta Meteo della protezione civile per tutt’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : allerta meteo – Proseguono gli effetti della perturbazione atlantica già attiva sul nord-ovest, che nelle prossime ore si estenderà anche al resto del settentrione e a parte del centro Italia dove porterà fenomeni temporaleschi, più frequenti e intensi su Lombardia, Veneto e Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo Piemonte - forte maltempo con grandine e neve su tutta la Regione : Forti temporali, con grandine e vento forte, in molte aree del Piemonte: resta per almeno 36 ore dalla Valsesia alle valli cuneesi e in tutte le pianure. Il piu’ colpito, finora, e’ stato il Pinerolese: allagamenti a Bibiana, al confine con la provincia di Cuneo. In quella zona della Regione la rete Arpa ha registrato nelle ultime 24 ore 78 millimetri di pioggia a Luserna S.Giovanni (Torino), 75 a S.Martino Chisone (Torino). In ...

Allerta Meteo Veneto : dichiarato lo stato di attenzione per temporali : Tra oggi e la mattinata di domani, lunedì 14 maggio, il Veneto sarà interessato da condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle 13.00 di oggi alle 16.00 di domani, in tutti i bacini idrografici. I fenomeni saranno ...