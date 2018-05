Allegri resta alla Juventus Vertice alla Continassa con Agnelli e Marotta | non rinnova

Juventus - Allegri : ''Percentuale di restare altissima. Buffon? Saprà cosa fare'' : TORINO - La percentuale che Allegri resti alla Juventus anche la prossima stagione 'è altissima. Mai avuto dubbi, la settimana prossima ci incontreremo per pianificare i programmi e capire cosa vuole ...

JUVENTUS - NEDVED / "Settimo Scudetto di fila un'impresa straordinaria. Senza Buffon difficile - Allegri resta!" : JUVENTUS, NEDVED: il vicepresidente bianconero parla del settimo Scudetto consecutivo e delle polemiche che hanno portato la squadra a reagire e a trovare la voglia di vincere ancora.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:56:00 GMT)

Juventus - Marotta : "Allegri continua. Dybala resta - Pjaca torna. Mandzu deve valutare" : Si accinge a vincere di nuovo la Champions e per la cronaca ricordo che siamo stati gli ultimi ad eliminare il Real negli ultimi cinque anni. Oggi è in assoluto la squadra più forte al Mondo". Per ...

Juventus - il settimo sigillo. Allegri : 'Restare? Se non mi cacciano...' : Torino - L'ultimo sigillo è sempre il più bello, o significativo. Di scudetti senza soluzione di continuità, la Juve ne ha vinti sette , il suo condottiero Massimiliano Allegri quattro. 'Ora vado al ...

Arsenal - Luis Enrique si allontana. Allegri resta sullo sfondo : Secondo la stampa britannica non ci sarebbe intesa tra le parti sul contratto: troppi i 17 milioni chiesti dallo spagnolo

Sarri e Allegri - la verità sul loro destino : chi va via e chi resta : La sfida per lo scudetto è stata così lunga e intensa che ha sfinito sia il vincitore, Allegri, che il vinto, Sarri. È come se Juve e Napoli avessero spinto al massimo i motori fino a fonderli e ...

Juve 2018/2019 : rivoluzione estiva? Ecco la condizione di Allegri per restare Video : La Juventus si sta concentrando su questo finale di campionato per non buttare quanto di buono fatto nel corso di questa stagione, che poteva essere più dolce se i bianconeri fossero riusciti a completare la clamorosa rimonta al Bernabeu contro il Real Madrid. La squadra bianconera non vive però un momento sereno e, specialmente dopo la sconfitta in casa subita per mano del Napoli, la tensione sembra essere aumentata. La Juventus, infatti, si ...

Allegri - resta o se ne va? Ecco i due possibili scenari : 1 di 2 Successiva RIMANE E COORDINA UNA RIVOLUZIONE GENERAZIONALE Allegri rimane. Al momento resta l'ipotesi più probabile e quella che sia la società che il tecnico accreditano come l'unica plusibile.

Marotta : "Allegri resta. Evoluzione non rivoluzione. E su Buffon e Emre Can..." : Cerchiamo la permanenza nelle prime otto d'Europa, in Champions conta il sorteggio e avendo trovato la squadra più forte del mondo abbiamo sofferto". Buffon e futuro - Futuro, programmazione e Buffon.

Marotta : 'Allegri resta al 100%. Emre Can? Telenovela chiusa entro 10 giorni' : L'ad della Juventus , Giuseppe Marotta , ha parlato a Premium Sport prima della sfida con il Benevento: 'Al di là dei numerosi punti di differenza tra noi e loro, il destino della partita dipende da noi, con tutto il rispetto per il Benevento. La Juve deve ...

Juventus - mistero Allegri : resta o va via? Via ai sondaggi bianconeri : Inzaghi - Simeone e anche un clamoroso ritorno… : Juventus, mistero Allegri- resta in bilico il futuro di Allegri sulla panchina della Juventus in vista della prossima stagione. Tutto dipenderà dalle motivazioni del tecnico e dal nuovo potenziale progetto che la società potrebbe costruire attorno al tecnico toscano. Non mancano le offerte dall’estero: Chelsea e PSG sarebbero pronte a ricoprire d’oro Allegri per cercare […] L'articolo Juventus, mistero Allegri: resta o va via? ...

Juventus in campo a Vinovo : Mandzukic resta il grande dubbio di Allegri : TORINO - Juventus a Vinovo per l'allenamento della vigilia della gara contro il Real Madrid. In campo ci sono anche Bernardeschi, Alex Sandro e Mandzukic, quest'ultimo in dubbio per la sfida Champions ...

Moggi tifa Allegri : 'Più resta meglio è' : 1 di 2 Successiva TORINO - Luciano Moggi si tuffa goloso nel sondaggione di Tuttosport. Lui è parte in causa, per la lunga esperienza bianconera. E non si nasconde dietro a cortine di fumo mentre ne ...

Il consiglio di Lippi : 'Allegri - resta alla Juventus' : Marcello Lippi , ex allenatore della Juventus ed ex ct campione del Mondo, parla al Corriere dello Sport alla vigilia del match fra i bianconeri e il Milan: 'Per lo scudetto la Juve è un poco favorita, saranno decisivi gli scontri diretti'. Su Allegri : 'Lui mi ...