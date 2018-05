Allarme spread | il differenziale tra Btp e Bund sfiora i 190 punti base

Cedole e politica a Milano : spread oltre 180 - banche in Allarme. Fitch critica governo : Teleborsa, - Finale in forte ribasso per la borsa milanese mentre sono iniziati gli incontri al Colle dei gruppi del M5S e Lega , dopo la chiusura dell'accordo di programma per il nuovo governo. ...

Spread Btp-Bund oltre 170 punti/ Allarme Fitch : "Con governo Lega-M5S aumenta rischio Paese" : Spread Btp-Bund oltre 170 punti: ai massimi da 7 mesi. Allarme Fitch: "Con governo Lega-M5S aumenta rischio Paese". Le ultime notizie sui mercati

BORSA E SPREAD/ Ecco perché è scattato l'Allarme sull'Italia : La BORSA italiana è scesa, lo SPREAD è salito: colpa della messa in discussione dell'euro da parte di Lega e Movimento 5 Stelle? Non proprio, spiega PAOLO ANNONI

