Alla Scala in mostra lo «stile» di Leyla Gencer

Salerno - venticinque anni - è incinta : cade dAlla Scala e muore : Aveva 25 anni, ieri era il suo compleanno, abitava a Oliveto Citra, in provincia di Salerno . Da un anno si era sposata con Vito e aveva ancora sul viso il sorriso di quel giorno. Un sorriso che ...

Moschee nei sottoscala - l'Allarme dei cittadini del Vasto : 'Le loro grida rimbombano nel quartiere' : Sono tante le Moschee ed i luoghi di culto non autorizzati nel quartiere del Vasto a Napoli e che da tempo mettono in allarme i residenti. Soprattutto nel corso delle ore mattutine del fine settimana, ...

Usa - Wsj rivela : “Trump vuole dazi del 20% su auto importate”. L’Allarme di Coldiretti : “Escalation di ritorsioni” : In assenza di smentite è più che una voce: Trump sarebbe pronto a mettere dazi del 20% anche sulle auto importate, con un occhio alle emissioni ma soprattutto agli interessi dell’industria nazionale. La notizia viene data dal Wall Street Journal e in un attimo rimbalza in Italia e nel mondo. Filtra dall’incontro tra The Donald e i produttori che si è svolto alla Casa Bianca. L’amministrazione Usa spiega la mossa con l’intenzione di applicare ...

Volley - Siena promossa in SuperLega! Emma Villas scatenata - Spoleto si arrende : completata la scalata dAlla B2 : Siena ha conquistato la promozione nella SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. In un gremito PalaEstra, i toscani hanno sconfitto la Monini Spoleto per 3-1 (25-19; 12-25; 27-25; 25-20) nella gara3 della Finale Promozione di Serie A2 e ha così chiuso i conti in proprio favore. La Emma Villas completa così la propria cavalcata e riesce a compiere il salto di categoria che era sfumato l’anno scorso e chiude ...

Lombardia : Fontana - Daverio nostro rappresentante cda Teatro Alla Scala : Milano, 8 mag. (AdnKronos) – “Philippe Daverio è il nostro rappresentante nel consiglio di amministrazione della fondazione Teatro alla Scala”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, durante la conferenza stampa di presentazione del festival di Musica Sacra, in programma a Pavia dal 19 al 27 maggio. Il critico d’arte, presente alla conferenza stampa, si è detto onorato dell’incarico ...

Lombardia : Fontana - Daverio nostro rappresentante cda Teatro Alla Scala : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - "Philippe Daverio è il nostro rappresentante nel consiglio di amministrazione della fondazione Teatro alla Scala". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, durante la conferenza stampa di presentazione del festival di Musica Sacra, in progr

Daniel Oren debutta Alla Scala tutto esaurito per l'Aida di Zeffirelli : Oren ha diretto molti spettacoli creati da Zeffirelli, anche al San Carlo e a Salerno oltre che all'Arena di Verona. L'allestimento scaligero del capolavoro verdiano del 1963 si basa sulle scene ...

Olmi : Teatro Alla Scala - intellettuale completo - lascia impronta duratura : Milano, 7 mag. (AdnKronos) – “Con Olmi scompare una figura di artista e di intellettuale completo, capace con il suo tratto alto e schivo e la sua fede aperta e permeata di profondo umanesimo di misurarsi in maniera sempre autorevole con diverse forme di rappresentazione lasciando in ciascuna un’impronta duratura”. E’ quanto si afferma dal Teatro alla Scala di Milano dopo la scomparsa di Ermanno Olmi, “uno dei ...

Dazi - Allarme Bce : l'escalation del protezionismo minaccia l'economia mondiale : 'In uno scenario in cui gli Usa aumentano i Dazi marcatamente sui beni importati da tutti i partner commerciali, che contrattaccherebbero simmetricamente, il risultato per l'economia mondiale sarebbe ...

Dall’Ecologia Alla Bionomia del Paesaggio : le leggi dei sistemi viventi a scala territoriale : Prosegue il ciclo di Seminari “I paesaggi dei viventi”, promosso dalla Biblioteca del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il secondo incontro, previsto per martedì 8 maggio, avrà come relatore Vittorio Ingegnoli, dell’Università di Milano (ESP, Environmental Science and Politics Department). “Dall’Ecologia alla Bionomia del Paesaggio: le leggi dei sistemi viventi a scala territoriale” è il tema trattato ...

Roberto Bolle flash mob a Milano / Il genio della danza balla in piazza davanti Alla Scala in mezzo alla gente : Roberto Bolle flash mob a Milano, il genio della danza balla in piazza davanti alla Scala in mezzo alla gente. Fan impazziti sulla note di Fame si scatenano insieme al ballerino.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:59:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - gli scalatori : tante salite per esaltarsi - in classifica e nella lotta Alla maglia azzurra : Le grandi salite fanno parte della storia del Giro d’Italia. E l’edizione numero 101 non farà eccezione: Zoncolan e Finestre, solo per fare due esempi tra le scalate che si stagliano davanti ai girini che prenderanno il via da Gerusalemme nella giornata di venerdì. Anche questa edizione del Giro, in ogni caso, sarà ricca di scalatori. A partire, ovviamente, dagli uomini di classiche, che non potrebbero competere per la maglia rosa ...

Monfalcone. Giù dAlla Scala Bruno Margarit muore a 59 anni : E’ morto mentre salutava l’anziana madre. E’ caduto dalle scale Bruno Margarit, 59 anni. L’incidente domestico è avvenuto a Monfalcone (Gorizia). Bruno Margarit

Primo ok aumento di stipendi Alla Scala : MILANO, 23 APR - Potrebbe essere il 4 maggio il giorno in cui i dipendenti della Scala sapranno se ci sarà l'aumento di stipendio che hanno concordato con il sovrintendente Alexander Pereira. E' ...